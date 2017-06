Deuda externa supera los U$S 204.000

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La deuda externa alcanzó en marzo último los 204.509 millones de dólares y se incrementó 16% respecto de igual mes del año anterior, informó ayer el INDEC. De acuerdo con el informe del Balance de Pagos que difundió el organismo, la cuenta corriente registró un déficit de 6.871 millones de dólares en el primer trimestre y se incrementó 39% respecto de igual período del año anterior.El stock de deuda externa bruta total a fines de marzo tuvo un crecimiento de US$ 16.293 millones y un 8,7% respecto del último trimestre del 2016. El pasivo externo creció en los últimos doce meses en US$ 28.237 millones lo que equivale a una suba del 16,0% respecto de marzo del año pasado cuando el pasivo externo llegó a 176.271 millones de dólares.Según el informe oficial, el 62,8% de la deuda corresponde al Gobierno; otro 6,6% al BCRA y el 16,6% a sociedades no financieras y hogares; un 11,1% a inversión directa entre empresas relacionadas; 2,2% a las sociedades captadoras de depósitos y 0,8% a otras sociedades financieras.El endeudamiento del gobierno alcanzó US$ 128.482 millones y el 78,0% de esta cifra corresponde a títulos públicos; el 22,0% restante a préstamos.