“Tengo una posición muy favorable al juicio abreviado”

El recién asumido y flamante fiscal general de la provincia de Santa Fe, el rosarino Dr. Jorge Baclini, visitó en la jornada de ayer esta ciudad de Rafaela, en lo que constituyó su primera visita oficial a la ciudad.El titular del Ministerio Público de la Acusación, quien reemplazó en el cargo en el mes de abril al experimentado Julio de Olazábal como máxima autoridad del MPA en la provincia de Santa Fe, llegó acompañado del Dr. Mario Barletta, secretario General del Ministerio Público.Baclini llevó adelante una nutrida agenda que incluyó visitas a referentes judiciales y políticos de la ciudad.Comenzando a las 10 de la mañana y regresando a Santa Fe a las 16 por la tarde, el Fiscal General visitó la Municipalidad de nuestra ciudad, donde fue recibido por el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, quien representó al intendente, Luis Castellano, que se encuentra fuera de la ciudad.Acompañaron a Bonafede, el jefe de Gabinete Eduardo López, y los concejales Evangelina Garrappa y Marcelo Lombardo por el oficialismo; y Lisandro Mársico (FPCyS) y Hugo Menossi (PRO) por la oposición.Posteriormente, Jorge Baclini visitó el Juzgado Federal de Rafaela, donde fue recibido por el juez federal Dr. Miguel Abásolo; visitando luego a los jueces penales de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Dres. Cristina Fortunato y Osvaldo Carlos. Estuvieron presentes además, el Dr. Javier Bottero, juez en lo Penal de Sentencia; y el Dr. Fernando Ferrer, juez de Faltas.Finalizando el recorrido judicial se reunió con el presidente de la Cámara de apelación en lo Penal de Rafaela, Dr. Juan Manuel Oliva.Posteriormente, a partir de las 12:30, ofreció una conferencia de prensa en la sede local del MPA, donde también participó el fiscal regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo; tomando contacto a su vez con el secretario regional, Dr. Mario Miretti, y con el resto de fiscales y funcionarios de la Unidad Fiscal Rafaela.La agenda finalizó a las 15:00 cuando se encontró con el fiscal Federal de Rafaela, Dr. Federico Grimm, partiendo a las 16 hacia la capital provincial.En la conferencia de prensa que duró media hora exactamente, los periodistas presentes -entre ellos un redactor de LA OPINION- tuvieron la oportunidad de consultar a Baclini sobre diferentes temas de actualidad que tienen que ver con el MPA en la provincia.“Mi idea -introdujo Baclini- es estar con mucha presencia en todos los lugares de la provincia donde funciona el nuevo sistema procesal penal, y reunirme con autoridades políticas y legislativas, además de tener una relación fluida interna tanto hacia el interior de la fiscalía como es la relación con los jueces que nos parece muy importante. Agregamos ahora a la dinámica, el contacto con la Justicia Federal, con la idea de diagramar intervenciones conjuntas en términos de persecución penal”.En ese sentido y refiriéndose a los casos con estupefacientes, Baclini agregó: “todos los delitos relacionados con el narcotráfico y microtráfico de drogas, con los delitos que son de competencia provincial, ameritan que estemos trabajando en forma conjunta [con la Justicia Federal] y con mucha dinámica”, señaló.Consultado por LA OPINION sobre la validez del juicio abreviado y que en algunas provincias del país el procedimiento abreviado es sólo para delitos leves y en cambio en la provincia de Santa Fe alcanza todo tipo de delitos -se hizo referencia puntual al cuestionado juicio abreviado a 14 integrantes del cartel de narcotráfico Los Monos, en Rosario, que recibieron condenas de sólo 3 años-, Baclini sostuvo que, “yo tengo una posición muy favorable al juicio abreviado. El caso del juicio a Los Monos tiene una particularidad que nosotros no tenemos, que es la investigación escrita y formal, y es un caso que pertenece al viejo sistema con una lógica totalmente distinta de trabajo”. “Por lo tanto al procedimiento abreviado -siguió- hay que analizarlo dentro de la dinámica de lo que es un sistema acusatorio tal cual lo tenemos hoy instaurado”, explicó.“Cualquier sistema procesal del mundo -continuó- tiene casos que llegan a sanción o condena penal por acuerdos. El acuerdo no tiene nada de malo en los términos de que tiene que respetarse la legalidad, la razonabilidad, que son los estándares que la Corte provincial y la Corte nacional vienen imponiendo a los distintos fallos que llegaron a su esfera de juzgamiento, entonces, si respetamos la legalidad [en los montos de las penas] no habría nada de objetable [al juicio abreviado], y uno analiza que cierra el acuerdo con una pena que impone y debe analizar cuál sería la pena que en un juicio oral eventualmente un juez impondría”, explicó.Repreguntamos: “- ¿para Ud. necesita cambios el sistema del juicio abreviado en la provincia?”, a lo que Baclini respondió: “Podríamos instaurar dos cuestiones: una de control interno de la fiscalía, que nosotros tenemos instaurado con la posibilidad de revisión que tiene el Fiscal Regional y el Fiscal General en algunos casos. Y otro termómetro es la observación de la víctima o de sus familiares en relación al juicio abreviado, y explicarles cuales son las consecuencias del caso, para que ellos nos muestren su acuerdo o su desacuerdo para que el fiscal regional pueda observar si el acuerdo está bien celebrado o no”, señaló.“Todo esto significa -fue cerrando la autoridad del MPA- ver en qué casos tenemos que llegar a juicio oral. En los casos más graves tenemos que empezar a pensar en juicios orales -en homicidios, en delitos sexuales, ver qué grado de exposición le vamos a dar a la víctima- y pensar también si conviene un acuerdo [en juicio abreviado] o exponer a la víctima. Hay un cúmulo de cuestiones para analizar y establecer patrones de control internos”, finalizó Baclini.Otros temas que se tocaron en la conferencia de prensa fueron: la necesidad de transferir al MPA más recursos humanos; que el MPA amplíe su competencia a Faltas y Minoridad; el trabajo de la PDI y la futura Policía Judicial -podrían estar empezando en febrero-; su evaluación de la reunión con el juez federal Abásolo y la competencia en el narcomenudeo; la situación de la UR XI con el escándalo del juego clandestino; la superpoblación de la Alcaidía de Rafaela con presos federales.Finalmente el Dr. Diego Vigo ponderó la visita y la forma de trabajo del fiscal general: “Tenemos una comunicación constante y es una característica del fiscal general estar siempre presente, no sólo físicamente sino conectado a través de la Junta de Fiscales o telefónicamente. La dirección es clara en apuntar todos en el mismo sentido”, cerró Vigo.