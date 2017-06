"Los créditos de Santa Fe son para invertir en obras"

"Los créditos que toma Santa Fe son para invertir en obra pública para la gente, no para engordar el circuito financiero", afirmó un entusiasmado ministro de la Producción y precandidato a diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, a poco de participar del acto en el que el gobernador, Miguel Lifschitz, anunció la licitación para ejecutar la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón que beneficiará a ocho localidades de la región, entre ellas Rafaela. Así, ponderó la política de endeudamiento del Gobierno santafesino y, al mismo tiempo, deslizó críticas a la Nación por la permanente emisión de bonos.Según Contigiani, "la obra insumirá en total, con mitad de fondos propios y la otra mitad como resultado de un crédito internacional concedido por el Fondo de Abu Dabi, más de 2.600 millones de pesos. Y esto es lo que nos diferencia: tomamos deuda para infraestructura de carácter social, distinta de aquel endeudamiento que se está dando en el país, caro y destinado solamente a alimentar una bicicleta financiera".El proyecto tiene como próxima escala la apertura de sobres el 23 de agosto cuando se conocerán las ofertas para la ejecución de la obra que fue dividida en cinco tramos, dos de ellos con un plazo de ejecución de 18 meses y otros 3 con un tiempo de 24 meses.Contigiani remarcó que "se espera que en dos años estén concluidas las obras, que beneficiarán a 120 mil vecinos de 8 localidades" a la vez que consideró que "esta es una gran inversión pública que podemos hacer en una provincia que está bien administrada, lo que nos permite tener capacidad de endeudamiento a muy buenas tasas y plazos, en esta línea estratégica del gobernador Lifschitz de realizar una fuerte inversión con visión social y territorial". En este sentido, agregó que "nuestro endeudamiento es para infraestructura y asegurar un derecho como el agua que es fundamental, con una previsión a 30 años, pues estamos previendo un crecimiento poblacional para una demanda de aquí a tres décadas".Por último, en relación a su precandidatura a diputado nacional, Contigiani admitió que "toda mi vida tuve roles ejecutivos, por lo que es mi primer desafío electoral, sin dudas que me puede estar quitando una impronta muy personal, que es batallar, trabajar, estar todas las horas del día buscando soluciones, trataré de honrar esta posibilidad y especialmente no perder el objetivo, que no es uno mismo, ni siquiera el mismo Frente Progresista, sino que es la provincia de Santa Fe y los santafesinos, aportar mi granito de arena para tener una sociedad mejor. Esa es la finalidad central que tendrían que tener siempre los políticos".