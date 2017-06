Propuesta para la concientización vial

Tal como lo anunciáramos, ayer, en dos turnos, la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia recibió la visita de los periodistas Roberto Berasategui (ex diario La Nación y Fox Sports y actual TyC Sports y Canal 13 con Carburando) y Mauro Feito (Ex diario Olé y Fox Sports y actual El GarageTV) quienes presentaron su creación El Súper TC 2000 va a la Escuela, una disertación interactiva destinada a educar y buscar la concientización vial.

En ambas oportunidades un salón absolutamente colmado siguió con verdadero interés la charla de ambos profesionales.

Una propuesta educativa, sumamente didáctica y muy dinámica que captura el interés de los estudiantes.

Al finalizar el primero de los encuentros pudimos dialogar con Roberto Berasategui quien resaltó que el programa, de raigambre netamente federal, lleva trece años de actividad y manifestó que el mismo fue pergeñado por él y Mauro Feito, recordó que "hace 13 años escribimos un libro, fue el libro oficial del TC 2000 en su momento, que fue el primer libro oficial de una categoría en Argentina, y mientras lo escribíamos surgió la idea de hacer esta charla.

En cuanto al libreto remarcó "todo lo hicimos nosotros, una vez que elaboramos la charla, la parte educativa fue supervisada por una Agencia que trabaja con el Ministerio de Educación de la Nación y la parte vial la supervisó el Automóvil Club Argentino".

Por otra parte sentenció que "la idea es que la charla no decaiga en ningún momento, permanentemente hay un ida y vuelta. Fundamentalmente la charla tiene dos mensajes claros: por un lado la importancia que tiene el estudio, le demostramos que en una carrera de autos se utilizan todas las materias que se aprenden en el colegio y la otra pata fundamental tiene que ver con la concientización vial, lamentablemente vivimos una situación dramática, caótica, los números así lo indican, la idea es tomar conciencia y entre todos empezar a mejorar esta situación, ya que si no la mejoramos nosotros no lo hará nadie".

Consultado acerca de los trámites para convocar su presencia en un establecimiento educativo especificó que "la charla es gratuita, no se le cobra a ningún colegio, gracias al apoyo de tres empresas que supervisan y patrocinan la charla que son Bridgestone, Río Uruguay Seguros y Citroën, y la idea es que los colegios se metan en la página que es STC2000vaalaescuela. com y hay un lugar en la página que dice contáctenos, y demás, debiendo aportar los datos y nosotros cuando salimos a hacer las giras tratamos de agrupar las localidades, por ejemplo hoy -por ayer- estamos en Rafaela y mañana en San Vicente. Hace unos días estuvimos en Santiago del Estero, otra semana estuvimos en Tandil y aledaños, tratamos de salir y en las pequeñas giras tomar la mayor cantidad de chicos posibles, son prácticamente mil alumnos por jornada, es por eso que estamos muy cerquita de cumplir con los 300.000 alumnos, desde que se inició el ciclo".

Finalmente destacó que la "idea es fomentar este mensaje y que a través de él se tome conciencia, si supiéramos que a través de esta charla alguno cambia su actitud vial, para nosotros sería misión cumplida".