Concurso literario Mario Vecchioli

Desde el Centro Estudios de la Lengua se informó que fue lanzado el vigésimo quinto Concurso Literario Provincial "Mario Vecchioli", el que será destinado a los géneros Cuento y Poesía, y quienes participen deberán respetar los lineamientos que se detallan a continuación1) Podrán participar todos los autores residentes en la provincia de Santa Fe o nacidos en el territorio provincial que certifiquen tal circunstancia.2) Los concursantes se dividirán en tres categorías:A) de 12 a 14 años;B) de 15 a 18 años;C) mayores de 18 años.3) Cada autor podrá enviar hasta dos trabajos por cada género y la temática será libre. En el caso de la narrativa, no podrá exceder4) Se presentarán por triplicado, a máquina o computadora, doble espacio, con seudónimo.5) En otro sobre cerrado se agregarán datos personales: Nombre y apellido, documento, domicilio, teléfono, fotocopia del documento donde figuren fecha de nacimiento y domicilio. En el exterior de cada sobre figurarán títulos, categoría y seudónimo.6)La falta de datos sobre la categoría dificulta la selección de los trabajos. no colocar el nombre en el remitente porque invalida el seudónimo.7) Se remitirán a: XXV Concurso “Mario Vecchioli” - Liceo Municipal - Subsecretaría de Educación y Cultura – Bolívar y Rotania – CP: 2322 – Sunchales – Santa Fe.8) La recepción de los trabajos quedará cerrada el 8 de septiembre de 2017.9) En el caso de otras localidades, se tendrá en cuenta el matasellos del correo.10) Estará integrado por Escritores locales y miembros del Centro.11) Habrá un Primer Premio por cada categoría y género, consistente en plaquetas con las producciones seleccionadas y tantas Menciones como el Jurado considere oportuno adjudicar.12) La nómina de ganadores se difundirá en los medios periodísticos locales y de la región.13) El acto de entrega de premios se llevará a cabo en fecha a confirmar.14)15) Esta actividad cultural cuenta con el auspicio del Area de Cultura de la Municipalidad de Sunchales.16) La Comisión Organizadora resolverá toda otra cuestión no prevista en las bases. Para mayor información dirigirse a los teléfonos: 03493-420372; 03493-21155; 03493 – 15668191.