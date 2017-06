Avances en la ruta 69 S

Consultado el senador Michlig sobre la ruta 69 S Palacios – Moisés Ville, no ocultó su alegría por el desbosque de ese trazado, lo que demuestra el ancho del camino y el avance de las obras que se están llevando a cabo a muy buen ritmo ahora que el tiempo acompaña, ya que se pueden ver topadoras, motoniveladoras, dragas y otras maquinarias de pesado porte que están trabajando en la limpieza, nivelación y compactación para dentro de un tiempo realizar, esta vez sí después de 44 años la pavimentación de la obra que conectará la costa santafesina con la provincia de Córdoba uniendo las localidades de Moisés Ville, con la ruta Nacional 34 en Palacios y en un futuro próximo según él, Palacios, Colonia Bossi, Dos Rosas y La Legua, con la ciudad de Suardi y ahora también se agregaría el distrito de Monte Oscuridad.Días pasados visitó nuestra corresponsalía Fabián Forni, Jefe de policía del Departamento San Cristóbal quien se mostró muy satisfecho con el desempeño de la jefa de policía local Natalia Barreto, quien a juzgar por el grado de preparación que tiene seguramente hay para ella otros planes de mayor jerarquía dentro de la institución.Forni reconoció que si bien en la localidad no hay delitos pero si había contravenciones, códigos de faltas que necesitaban de una rápida intervención cosa que hicieron tanto Barreto como Verónica Virgolini como así también Analía Peralta anterior titular de esta dependencia que dicho sea de paso acaba de recibir elogios por parte de la fiscalía de Rafaela por su desempeño y prolijidad en las actuaciones de un accidente de tránsito sobre la ruta 34, Forni destacó que se le recomendó a Natalia Barreto que tomara una rápida intervención sobre estos códigos de falta (ruidos molestos) y unas rencillas entre mujeres, que se manifestaron en esta sección.También consultado sobre la falta de respeto de las nuevas generaciones al personal policial Forni dijo: “Debido a la situación social que se vive no solo en la zona y la provincia sino en el país la policía debe estar preparada para soportar esas faltas de respeto llegando a veces a la agresión física de los jóvenes policías y en algunos casos atenuando esas acciones”, en otro orden respecto al estado de la seguridad del Departamento el grado de conflictividad no es alto como el del resto de los departamentos sobre todo si uno mira al sur provincial, como así también el delito rural que si bien está a cargo de Los Pumas el índice es bajo.Destacó Forni la ayuda que recibe del senador provincial Felipe Michlig y los Diputados de la zona ante cualquier requisitoria ante el Ministro Pullaro a quien agradeció.Hay que destacar el gesto del Comisario Forni que ante nuestra requisitoria no dudó un instante en acercarse a la localidad siendo esta la primera vez en la historia de Palacios. Forni hizo llegar al diario y a los responsables de la sección sus congratulaciones por la forma de ocuparse de toda la región.El próximo 29 de junio en ocasión de celebrarse el Santo Patrono de la localidad de la comuna informan de las actividades a realizarse:a las 10 hs. misa y procesión y a partir de las 14 hs. mateada, juegos para chicos y chocolate.El día 30 torneo de truco en el Bar El Dragón Rojo, mientras que el día 2 de julio también en el predio de Ramón Levrand se llevará a cabo un torneo de bochas al campo.