CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:Bryan Mayer presenta -a título personal- ante el Concejo Municipal de Rafaela, una solicitud para que el estado declare de interés municipal un debate de precandidatos a concejales organizado comercialmente por él. Bryan Mayer lanzó, el 24 de marzo pasado, una proclama pública a través de Facebook. En el texto, Mayer glorifica el golpe militar del 24 de marzo de 1976, además de justificar su accionar, o sea -recordemos- la tortura, violación y muerte de mujeres embarazadas y la apropiación de sus bebés; la tortura y los asesinatos de ciudadanos considerados disidentes; el robo de bienes personales de las familias de los domicilios allanados sin orden judicial; la desaparición de personas arrojándolas narcotizadas al mar; y otros muchos procedimientos horrorosos. Bryan Mayer, en su intento ante el Concejo de lograr la declaración del evento comercial que organiza como de "interés municipal", busca, disfrazándose de demócrata, lograr "limpiar" su imagen mediante el pronunciamiento, a su favor, de quienes representan a todo el pueblo, pueblo que él, el pasado 24 de marzo, despreció con su proclama pro-golpista.Bryan Mayer tuvo la oportunidad de reconocer públicamente que, en todo caso, se equivocó al lanzar su proclama pro-golpista, reconocer que -digamos- se dejó llevar por emociones incontrolables y cosas así. Pero no lo hizo. Por otra parte y como era de esperar, Mayer no recibió ninguna adhesión pública institucional que respaldara su proclama. Expertos funcionarios de la justicia consideran que las declaraciones de Bryan Mayer pueden juzgarse como apología del delito. Bryan Mayer, si no piensa realmente según expresa con claridad en su proclama golpista, debe rectificarse públicamente de sus dichos y pedir las razonables disculpas a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que tanto padecieron por el accionar de los golpistas que él admira y defiende: por la salud democrática de la sociedad en general y por las muchas víctimas de violación de sus derechos humanos que siguen sufriendo ante la imposibilidad, cada vez más lejana, de conocer el destino de sus familiares desaparecidos.Todos los ciudadanos y el Concejo Municipal de Rafaela que los representa saludan la realización de este tipo de debates, necesarios para el fortalecimiento de las instituciones. Pero lo cierto es que, de ninguna manera debe ocurrir que el estado, en nombre de los ciudadanos que representa, declare de interés público, es decir, de los ciudadanos, un evento comercial organizado y conducido por alguien que, como Bryan Mayer, se burló de los Derechos Humanos, de las víctimas del terrorismo de estado, de la democracia y de las instituciones, cuya supervivencia y fortalecimiento costó tanta sangre y dolor.Ante las autoridades del Concejo han llegado, hasta el momento, no menos de 20 solicitudes de distintas organizaciones sociales, expresando que el estado no debe declarar de interés público la solicitud de Mayer.