Carta de Lectores

No hay un por quéSr. Director:Un tema del que no se debe dejar de hablar, el femicidio. Cada día nos enteramos de un nuevo caso de violencia de género y sin embargo no se encuentra solución. A pesar de las múltiples marchas que han protagonizado las mujeres, es un problema que sigue vigente sin respuesta alguna. Lamentablemente, hoy en día ninguna está exenta de ser víctima. Por más paranoico que suene, es preferible desconfiar de las personas, ya que en el momento menos pensado podemos estar a merced de un potencial asesino. Por eso nunca hay que estar solas, nunca desprevenidas.Presenciamos el siglo XXI y seguimos sin solución de este problema que aborda y preocupa a nuestra sociedad. Esto nos lleva a pensar, ¿cuál es la causa del problema? ¿Cómo se revierte esta situación? ¿Acaso será una psicopatía presente en cada asesino? ¿O el problema está en la sociedad que no instaura los valores necesarios sobre el respeto al individuo cualquiera sea su género? No hay respuesta a este problema, y si la hubiera no sería un justificativo del maltrato efectuado.Julieta LozuponeDNI: 38695982