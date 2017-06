Mathier y Kummer son seguidos por Mandiyú

Luego de las finales del Federal B del año pasado, Gustavo Mathier fue agendado por los dirigentes de Mandiyú de Corrientes como un potencial candidato a sumarse al equipo litoraleño para el Federal A. Como el calendario incierto del fútbol argentino hizo que aún no haya pautas claras sobre fechas y formato de esa categoría, no hubo comunicación en estos meses. Pero en las últimas horas el lateral derecho de Ben Hur recibió un llamado desde Corrientes para conocer sus pretensiones.Pero no fue el único caso, ya que también es pretendido el marcador central Luciano Kummer, quien tendría una nueva opción de jugar en la categoría luego del frustrado pase a Independiente de Neuquén en el verano.Habrá que aguardar el curso de los acontecimientos, para ver si dos elementos claves en la estructura defensiva dejan el Club o si se mantienen para ir por el sueño del ascenso en el semestre que se avecina.TORNEO DIA DEL PADREEste domingo, la Subcomisión de Fútbol Infantil realizó un Torneo de Fútbol 7 para celebrar el Día del Padre. La actividad comenzó a las 9 hs y tuvo lugar en la Cancha Auxiliar Nº 2, donde se dispusieron tres canchas de fútbol 7. Participaron 10 equipos, los cuales fueron conformados por los padres de los chicos de las categorías infantiles. Cada una de ellas estuvo representada por un equipo, con la salvedad de las categorías 2007 y 2009 que presentaron dos. También participó un equipo integrado por los Profesores.Finalizado el torneo, cada uno de los papás y profesores que participaron recibieron, por parte de los chicos, una medalla. La actividad culminó con un almuerzo en el Camping de la institución. En cuanto a lo “deportivo”, los papás de la Categoría 2011/12 se quedaron con la “Súper Copa”, siendo Subcampeones los papás de la Categoría 2010. El equipo que representó a la Categoría 2008 se quedó con la “Copita”, siendo Subcampeón uno de los equipos de la Categoría 2009. El premio “Tronco”, fue para el equipo de los Profesores.