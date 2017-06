En Cambiemos, bajan la lista del radical Boasso

La Junta Electoral de Cambiemos en Santa Fe no le permitirá competir en las elecciones primarias a la lista que había presentado el radical Jorge Boasso, tras detectar irregularidades en los avales, aunque el actual concejal rosarino denunció "proscripción" y responsabilizó al presidente de la UCR, José Corral.Boasso debía reunir en total 2.000 firmas de afiliados de los partidos integrantes de la coalición pero, según la Junta, no habría podido conseguirlo, lo que fue rechazado por el rosarino, que convocó a una conferencia de prensa para este martes y anticipó que recurrirá a la Justicia. Según informó el diario local La Capital, la Junta Electoral de Cambiemos decidió por unanimidad rechazar la lista "Fuerza para el Cambio", presentada por Boasso, quien pretendía desafiar a la alianza que selló la UCR con el PRO en la provincia.Puntualmente, se informó que en la presentación de Boasso habría avales dirigidos a una lista diferente y algunos que tenían las firmas de los afiliados pero que en la planilla no aclaraban a qué espacio apoyaban, mientras que muchas de las personas que se inscribieron tampoco indicaron la fecha ni el lugar a la hora, ni tampoco a qué fuerza política pertenecían.Así las cosas, Boasso sólo habría acreditado un total de 1.386 firmas válidas que apoyaban a su espacio, número que no alcanza para cumplir con la ley electoral vigente, por lo que quedaba afuera de las PASO. De esta manera, el oficialismo nacional competirá en los comicios con una única lista, denominada "Cambiando Juntos", que tiene el apoyo de la Casa Rosada y la UCR nacional y como candidatos principales al radical Albor Cantard, actual secretario de Políticas Universitarias; al actual diputado nacional del PRO Luciano Laspina y Lucila Lehmann, referente de la Coalición Cívica.Pero Boasso se presentó en persona ante el edificio donde funciona la Junta Electoral y, desde allí, publicó un video en las redes sociales en el que denuncia que no lo dejaban ingresar a él ni a sus apoderados y que tenía más de dos mil avales "certificados por escribano"."Nos hacen caer avales que tenemos certificados. Esto es un atentado contra el sistema democrático y una vergüenza nacional. Y tiene que ver son los apoderados que responden al presidente más inmoral que tuvo la UCR, José Corral", denunció Boasso, que convocó para este martes a las 9:00 a una conferencia de prensa en 1 de Mayo 945.