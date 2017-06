Reflexiones sobre obras hídricas y otras yerbas

Si los gobiernos hicieran de la prevención una política de Estado en todos los frentes vulnerables, otro sería el cantar en cuanto a tantas cuestiones sociales y económicas sujetas a eventualidades y cuyos efectos indeseados terminan gravitando negativamente sobre el conjunto. Puesto que en ese orden de cosas pesan duros antecedentes, acumulados a lo largo de décadas en todo el país, la reiteración en el tiempo de calamidades que pudieron evitarse o atenuarse, no encuentra otras explicaciones que las que llevan a pensar en lo peor: el fracaso del intento original de construir un país armónicamente organizado y administrado conforme los principios establecidos constitucionalmente. Es decir, participativamente y con el concurso de la razón, la honradez de procedimientos y la justicia. De modo tal que las brechas se estrecharan y los frutos del progreso producto del trabajo fueran compartidos por todos con equidad y en libertad.No fue así. Objetivamente visto, aceptamos convertirnos en un país marginal al principio del federalismo declarado en el primer artículo de nuestra Carta Magna. No arriesgamos al tomar en cuenta que en el proceso de la organización nacional, el peso de Buenos Aires respecto de lo malamente considerado el “interior”, fue determinante para la configuración del seudo federalismo que consolidó la decidida preeminencia del “puerto” en el diseño de las políticas que orientarían la marcha del país. Hasta los días que nos encuentran en el pozo a que nos llevaron los regímenes centralistas y los desvaríos ideológicos por fuera de la Ley madreEs verdad que las provincias fueron consintiendo el afianzamiento del poder portuario y su hegemonía en concordancia con sus negocios, hasta los extremos delirantes y conflictivos que se muestran donde se quiera. Es suficiente un ligero repaso de nuestra historia para constatarlo.Hasta aquí esto puede verse como un alegato político con avieso propósito. No es tal la intención. Tiene otra finalidad, no obstante que el que propone Agua y Futuro pueda ser visto con otras ópticas.El planteo es muy simple. Somos un país de inmensas capacidades productivas que tienen en las actividades con epicentro en el rubro agropecuario y sus derivaciones su mayor expresión. La economía nacional depende básicamente -más allá de otros aportes muy valorables y reconocidos- de la producción primaria que representa la agro ganadera. Esto es claro y contundente y viene de lejos. No obstante tan fundamental contribución, no es, en general, objeto de un tratamiento realista dado el papel significativo que representa. Huelgan comentarios al respecto.Nos detenemos, sí, en un particular que tiene en las inundaciones que hoy asolan grandes extensiones de la pampa húmeda, con características de abarcadora catástrofe, una muestra irrecusable de la ausencia de políticas coordinadas en una materia de tanta trascendencia social y económica para la vida de la Nación y sus habitantes. Antecedentes sobran y de ello conocemos en nuestra geografía. Lo saben, en particular, las provincias afectadas directamente y no lo ignoran en los ámbitos del poder nacional.Los dramas sucedidos no bastaron para alterar los cimientos de un pensamiento secular, ignorante, además, e incapaz de tomar nota siquiera de los ejemplos valiosos e ilustrativos de otros lugares donde priorizan lo que hace al interés real de sus comunidades. Los grandes emprendimientos que necesitamos chocan hoy con la falta de recursos financieros suficientes, La carencia reflota los interrogantes acerca de los destinos dados a los reunidos en circunstancias favorables. Desde las bóvedas colmadas de barras de oro del Banco Central, al término de la segunda guerra mundial, hasta los del reciente boom de la soja, pasando por los del endeudamiento externo.No están, sin duda, en los bolsillos de la gran mayoría de los argentinos enfrentados a un futuro incierto. Entre ellos, las víctimas de desbordes climáticos que, es posible, llegan para quedarse. Hasta ahora la estrategia aplicada consistía en aguardar a que las aguas, en estos casos, se fueran por sí solas. Es historia.