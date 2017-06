Nota a Bonafede de un organizador

Dirigida al presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, envió una nota Brian Mayer, uno de los organizadores del debate de los precandidatos a concejal con fecha prevista para el 4 de agosto, habida cuenta de la situación originada el jueves anterior, cuando en el recinto se trató el tema de la declaratoria de "interés" del cuerpo legislativo por dicho evento, lo que finalmente no sucedió al ser retornado a comisión.Dice Mayer en su envío "a fin de replicar ciertas aseveraciones públicas que carecen –primeramente– de veracidad, respeto y coherencia. Por otro lado, haciéndome eco de pedidos que llegaron al Concejo que desconocen cualquier sentido de lógica. Se ha atribuido a mi persona ciertas etiquetas que surgen simplemente desde el resentimiento, el odio y el oportunismo", aclarando luego " lo que manifesté el pasado 24 de marzo fue mi alegría de vivir en el actual sistema que caracteriza, entre otros, a nuestro país: el democrático. Mi festejo se debe sólo a este último hecho y a aquellos que generaron vivir bajo este régimen como, por ejemplo, los Decretos firmados por el entonces Presidente Gral. Perón en el año 1974. Un ejemplo es el decreto 1.302 firmado por el presidente Perón en abril del citado año, donde ordenaba bajo mecanismos constitucionales y democráticos: “ (…) Eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre (…)”.La extensa comunicación dice más adelante "tal cual lo aclarado personalmente con los concejales responsables que se acercaron a mi persona en medio de tantas difamaciones dejo constancia que: no defiendo los aberrantes hechos sucedidos en la última dictadura", esperando que "declaren de interés municipal por su aporte a la sociedad", el debate en cuestión.Tras otras consideraciones, Mayer sostiene que "lo sucedido en la sesión ordinaria del cuerpo legislativo local el pasado jueves 22 responde claramente a la forma de manejarse a la que apelan algunos individuos: gritos, violencia, presiones y amenazas, entre otros agravios. Además demuestra cómo, incluso, algunos ediles no saben respetar los mecanismos previstos en las instituciones democráticas al violarlos permanentemente pese a la advertencia del resto".