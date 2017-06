Liga: Segunda vuelta en Inferiores

Las Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol disputaron, el pasado sábado, la primera fecha del torneo Clausura. Dicho primer capítulo quedó inconcluso ya que mañana completarán con sus respectivos compromisos Sportivo Norte vs Ben Hur. El que tuvo ‘ventana’ fue Independiente de San Cristóbal.

Todo lo ocurrido y lo que se le viene a cada uno, incluso en las dos divisionales de Infantiles que suman puntos:



Quinta División: Ferrocarril del Estado 0 – Dep. Libertad 1 (Agustín Chiappero), Argentino Quilmes 0 – Brown 0, Peñarol 0 – 9 de Julio 1 (Alexis Acosta), Unión 1 (Juan Rivarosa) – Atlético de Rafaela 1 (Julián Vera).



Sexta División: Ferrocarril del Estado 0 – Dep. Libertad 2 (Alexis De Los Santos y Edgar Núñez), Argentino Quilmes 0 – Brown 4 (Gastón Coronel, Gabriel Farías, César Berazategui e Ignacio Zbrun), Peñarol 1 (Tomás Tosetto) – 9 de Julio 3 (Tomás Protti, Franco Spizzamiglio y Franco Hoyos), Unión 0 – Atlético de Rafaela 1 (Facundo Hang).



Séptima División: Ferrocarril del Estado 0 – Dep. Libertad 1 (Gastón Cejas), Argentino Quilmes 0 – Brown 1 (Francisco Ferrao), Peñarol 0 – 9 de Julio 3 (Agustín Tournour, Gino Carignano y Fausto Segovia), Unión 1 (Thiago Allassia) – Atlético de Rafaela 0.



Octava División: Ferrocarril del Estado 1 (Gabriel Barreto) – Dep. Libertad 3 (Mateo Schonfeld, Lucio Palacios y Tomás Toloza), Peñarol 0 – 9 de Julio 0, Unión 0 – Atlético de Rafaela 1 (Luciano Ojeda). A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: Ferrocarril del Estado 0 – Dep. Libertad 1 (Tiago Avenatti), Argentino Quilmes 1 (David Ramírez) – Brown 0, Peñarol 0 – 9 de Julio 0, Unión 0 – Atlético de Rafaela 2 (Alex Luna y Teo Comini).



Novena Especial: Ferrocarril del Estado 1 – Dep. Libertad 0, Peñarol 1 (Nicolás Querini) – 9 de Julio 2 (Marco Morget y Lorenzo Peretti), Unión 0 – Atlético de Rafaela 0.



Categoría 2005: Dep. Libertad 1 (Valentín Culasso) – Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos), Brown 0 – Argentino Quilmes 5 (Santiago Zbrun, Federico Rodríguez, Alejandro Fumilla, Lautaro Villarro y Facundo Barbero), 9 de Julio 2 (Adriel Gutiérrez y Lionel Ledesma) – Peñarol 2 (Joel Bonifacio y Lucas Romero), Atlético de Rafaela 3 (Santino Stricker, Ignacio Minighini y Alex Almaráz) – Union 0.



Categoría 2006: Dep. Libertad 2 (Enzo Elizalde y Nicolás Rodríguez) – Ferrocarril del Estado 0, 9 de Julio 0 – Peñarol 0, Atlético de Rafaela 2 (Tomás Pérez e Ignacio Zehnder) – Union 0, Ben Hur 2 ( ) – Sportivo Norte 0. A Brown le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Próxima fecha (2º): Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte, 9 de Julio vs. Unión, Brown de San Vicente vs. Peñarol, Deportivo Libertad vs. Argentino Quilmes, Independiente San Cristóbal vs. Ferrocarril del Estado. Libre: Ben Hur.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.