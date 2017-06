El jueves, la Asamblea

La Comisión Directiva del Club 9 de Julio informa que según lo dispuesto por el nuevo estatuto, convoca a una Asamblea Extraordinaria para el jueves 29 de junio a partir de las 19 horas, donde se tratarán temas importantes: uno será la aprobación y constitución de la Fundación Juliense y la locación-alquiler del salón social donde actualmente funciona el boliche bailable Mr. Loco, que desde hace casi un mes ha cerrado sus puertas por cuestiones económicas. En este sentido, hay muchas quejas por parte de hinchas y asociados julienses para que ese lugar sea utilizado como una función social y que no sea alquilado a terceros con la idea de darle otro tipo de utilización. Cabe señalar que este conocido boliche, ubicado sobre calle Bolívar, este año iba a cumplir dos décadas: "fue siempre un buen pulmón desde lo económico, pero en los últimos tiempos llegó un punto en que no daba para más, si lo manteníamos abierto ya no podíamos pagar los sueldos", dijo Franco Moroni el presidente del club, a los medios de la ciudad.