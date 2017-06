Se vienen los juicios a Boudou y De Vido

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El exvicepresidente Amado Boudou y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quienes comparten múltiples causas por hechos de corrupción tras su paso por el kirchnerismo, serán juzgados en sendos juicios a partir de la segunda mitad del 2017. Son juicios que ya tiene programados el Tribunal Oral Federal 4 para la segunda mitad del año, respecto al caso por la compra de la exCiccone Calcográfica, en la que está acusado Boudou; y la tragedia ferroviaria de Once, por la cual será juzgado De Vido.

La fecha de ambos juicios será dada a conocer tras la feria judicial de invierno, en la mitad de julio, y luego de la etapa de ofrecimiento de prueba para ambos casos: la del caso Ciccone vence el próximo 30 de junio en tanto que del caso Once el 7 del mes siguiente. Boudou actualmente esta siendo juzgado por insertar datos falsos en un vehículo que compró en 1993, pero el proceso finalizará en pocos días, pues para el 28 y 29 de este mes ya está fijada la etapa de alegatos y luego restan pocas audiencias. Pero el juicio que más complicaciones podría traerle es el del caso Ciccone, donde no sólo está acusado él sino también su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; el antiguo dueño de la empresa, Nicolás Ciccone; el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía.

Paralelamente, la idea es realizar el juzgamiento de lo que se conoce como Once II, donde está acusado De Vido junto a Gustavo Simeonoff, ex titular de la UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos). El juicio contra De Vido y Simeonoff será el segundo, ya que en el primero fueron condenados, entre otros, el empresario Claudio Cirigliano a 9 años de prisión; y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, de 6 y 8, respectivamente.

Esas condenas de diciembre de 2015 son revisadas por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Gustavo Hornos, y actualmente el primero de ellos recién está redactando su voto, lo que supone que demorará la definición sobre si las primeras condenas queden firmes antes del comienzo del segundo juicio. El 7 de julio vence la etapa de ofrecimiento de prueba en este caso para todas las partes, entre ellos el fiscal Juan García Elorrio, quien tendrá a cargo la acusación.