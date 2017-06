La más esperada

En la década del '70 comenzaron los serios problemas de provisión de agua potable en la ciudad, surgiendo entonces un fuerte movimiento sostenido en el eslogan "Rafaela tiene sed", que luego de muchísimas gestiones e intensos esfuerzos en tal sentido, se consiguió la construcción del acueducto que viene desde la zona de captación en Esperanza, inaugurado en octubre de 1981, ocasión en que Rafaela celebró su centenario.Entonces la ciudad tenía unos 60.000 habitantes y ese acueducto brindó alivio por varias décadas, pero la demanda fue creciendo mucho más que la oferta, deteriorándose la situación hasta llegar a momentos dramáticos, con algunos veranos que fueron un verdadero padecimiento para los rafaelinos, casi sin agua, con goteo en el mejor de los casos.El acueducto fue deteriorándose, el mantenimiento escaso hizo su parte, resultando insuficiente para abastecer ahora a unos 110.000 habitantes como se calcula tiene la ciudad. Hubo, es cierto, algunos aportes como las plantas de ósmosis inversa, que aliviaron la grave situación, pero no fueron la solución definitiva, esa que todos saben a ciencia cierta es este nuevo acueducto desde Desvío Arijón, que hoy tendrá el anuncio de contar con una buena parte de su financiación.Es cierto también que hay algo de escepticismo, pues los anuncios fueron tantos estos últimos años, muchas veces cayéndose en la frustración por surgir alguna traba de último momento que llevó a nuevas postergaciones, que se espera a ver la obra en marcha para tener una verdadera celebración, donde ya no sea posible la marcha atrás.Esta vez parece la vencida, pues en la mañana de hoy el gobernador Lifschitz dará a conocer los detalles de aprobación del préstamo de 80 millones de dólares y la inmediata convocatoria a licitación para iniciar trabajos, que los más optimistas dicen podrían iniciarse antes de fin de año, lo que no es poco.El acueducto se sumará así a una serie de obras de gran significación para Rafaela, que la ubicarían entonces definitivamente en un plano destacado como cabecera del centro de la provincia.