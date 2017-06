Perotti pide controlar la deuda

El ex intendente de nuestra ciudad y actual senador nacional Omar Perotti, criticó la emisión de deuda a 100 años por parte del gobierno nacional y afirmó que: “no debe pasar más tiempo sin la intervención del Congreso en el seguimiento y control de la deuda soberana”.En ese sentido, Perotti recordó que: “por ley el Congreso Nacional es quien debe controlar la deuda externa” y advirtió que “como legisladores nacionales no podemos enterarnos por los diarios que emitieron un bono a 100 años”. Al respecto, el Senador presentó en 2016 un proyecto constituyendo la Comisión Bicameral Permanente, para el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda nacional.Perotti señaló que no se puede dilatar más la conformación de esta comisión y afirmó que "si hay un denominador claro, es que cuando el Congreso estuvo ausente o ajeno en la materia, se han vivido los peores momentos del endeudamiento argentino”, agregando que “no existe un proyecto productivo que genere empleo y divisas” y que “la deuda que hoy toma el país no está orientada en fomentar la producción si no para cubrir el déficit fiscal del gobierno”.Además cuestionó que “se van a pagar 200 millones al año, con una comisión del 8% y por lo tanto en 12 años se paga el monto total de la deuda". Por último, expresó que "la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que han emitido bonos soberanos a un siglo, junto con México, Bélgica,Irlanda, China, Dinamarca y Suecia".