Tuits de Cristina

En sus primeras horas como candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana (UC), la ex presidenta Cristina Kirchner utilizó sus cuenta de Twitter para criticar a la política de endeudamiento del Gobierno de Mauricio Macri.

Lo hizo a través de una catarata de tuits en los que citó un artículo publicado en el diario Página 12. La ex mandataria se hizo eco del texto para apuntar contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que la semana pasada colocó un bono a 100 años por primera vez en la historia el país."En estos días, el Ministerio de Finanzas ha protagonizado un hito jurídico. Ha constituido a favor de acreedores externos el derecho a cobrarle no solo a terceros, sino a gente que aún no ha nacido. Con la emisión de un bono a 100 años al 7,9% de interés, el Gobierno (que se queja de la pesada herencia) obliga a las próximas 25 presidencias que lo sucederán a que devuelvan lo que él disfruta hoy", escribió.

"Notifiquen fehacientemente a bancos transnacionales que promocionan estos bonos de deuda la insostenibilidad económica de su pago a futuro. Ya la ilegalidad de su emisión al presente. Así estos bancos no podrán alegar mañana el desconocimiento del riesgo moral. Algo que será importante para defender los intereses de nuestro país al momento que esta deuda no pueda pagarse y haya que reestructurarla", continuó.