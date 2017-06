Exitosa temporada del Grupo del Lasserre

"Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierray de ese olor que te sale de los pechos y las trenzasAy, que sin razón no quiero contigo cama ni cenaY no hay minuto del día que estar contigo no quieraPorque me arrastras y voy, y me dices que me vuelvaTe sigo por el aire como una brizna de hierbaPájaros de la mañana por los árboles se quiebranLa noche se está muriendo en el filo de una piedraVamos al rincón oscuro donde yo siempre te quieraQue no me importa la gente ni el veneno que nos echanQue yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra,y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas".Cada estrofa de las canciones que inundan de contenido la obra "Bodas de sangre" dichas a media voz y apasionadamente, desde un escenario cuidadosamente concebido para el amor y la muerte, contagiaron emoción y suspenso a un público que anoche aplaudió de pie la función despedida de temporada por el momento de esta prolija puesta del Grupo de Teatro del Lasserre dirigido por la santafesina Marisa Oroño. Un equipo de actores de larga trayectoria acompañados por la maravillosa juventud de los recién iniciados trabajaron con la precisión y la justeza de un reloj. Acompasadamente tejieron la trama hasta el final en el que el negro de la noche y de las aguas y el rojo de la sangre corrieron cada cual su curso trágico. Fue un gran regocijo encontrarme con mis compañeros, comprometidos con esta puesta excepcional, que obviamente cuenta además con una responsable mayúscula, su directora Marisa Oroño. La platea baja del Lasserre colmada de público disfrutó una noche de teatro local de jerarquía!