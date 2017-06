Ari Paluch polémico

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El periodista Ari Paluch, uno de los animadores de los festejos realizados en la Bombonera por el reciente campeonato obtenido por Boca, arengó a los hinchas que colmaron el estadio con polémicas frases destinadas a River. "Borombombón, borombombón, el que no salta se falopeó", fue el primer canto que sugirió Paluch a los simpatizantes boquenses, haciendo alusión a los recientes casos de doping detectados en el plantel del elenco de Núñez. Esa primera arenga se produjo minutos antes de las 15, cuando todavía el estadio no estaba lleno y los futbolistas aún no habían saltado al campo de juego a dar la vuelta olímpica junto a sus familias. Pese a que el cántico apenas fue replicado por los seguidores del conjunto de la ribera, el conductor radial, que estuvo acompañado por Verónica Varano en la conducción de los festejos, insistió más tarde, ya más cerca del inicio del encuentro, con otra canción contra River. Así fue que Paluch pidió "un minuto de silencio, para River que está muerto", aunque nuevamente no tuvo mucho eco, ya que fue casi ignorado por los hinchas, mientras de fondo sonaba fuerte la música y en las tribunas seguían los festejos.