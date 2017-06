Al menos 5 incendios causaron preocupación a los vecinos

Una seguidilla de cinco incendios se vivió en la jornada de ayer en la ciudad, en todos los casos de pasturas naturales, que luego de las intensas heladas de días atrás, provocó que los pastos en diferentes lugares de la ciudad queden altamente secos y combustibles ante la más mínima chispa.Los más grandes, teniendo en cuenta sus proporciones, se produjeron en un lote ubicado en la calle Santos Dumont a metros de Av. Luis Fanti, en el límite oeste de la planta urbana; otro en los ex campos “de Grossi”; y el tercero, ya anocheciendo, al este de barrio Virgen del Rosario, más precisamente de la intersección de calles Providenti y Santiago del Estero.El primer foco ígneo -siempre de pastos naturales- se produjo en un lote ubicado en el camino semirrural Santos Dumont -límite oeste de la planta urbana-. Este camino pasa entre la estación oeste de la EPE y la Estación de Residuos Clasificados de la Municipalidad. Trabajaron Bomberos Zapadores con la presencia colaborativa de Bomberos Voluntarios, para controlar el foco cuyas causas se desconocen.Los Zapadores se hicieron presentes con una dotación de tres personas que trabajaron por más de una hora, para contener las llamas de una lonja de terreno de 200 m de ancho por 30 m de profundidad.La mayor inquietud del momento fue porque frente al campo afectado por las llamas -del otro lado del camino- funciona la planta de generación de electricidad de la empresa Secco, donde se almacenan 90 mil litros de combustibles, aunque la planta cuenta con un sistema contra incendios y una cisterna de 800 mil litros de agua para cualquier eventualidad.Cabe aclarar que según fuentes de Bomberos, en ningún momento estuvo en peligro la planta de Secco ya que las llamas no atravesaron el camino y el viento iba en otra dirección, informaron a este Diario.El otro incendio de consideración, donde Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron codo a codo debido a su magnitud, fue en el predio ubicado en intersección de rutas 34 y 70, conocido como “campos de Grossi”.Allí no sólo tomaron fuego pastos altos sino también algunos árboles, debiendo combatirse las llamas entre las 18 y las 19:15.El tamaño del lote afectado es de una hectárea, y finalmente los Bomberos pudieron sofocar las llamas sin mayores inconvenientes.El tercer incendio de magnitud en la víspera tuvo lugar al este del barrio Virgen del Rosario, en el anochecer de ayer.En las afueras del límite que marcan las calles Providenti y Santiago del Estero, se produjo una fuerte quema de pastizales.Según fuentes consultadas en un momento se temió por una propiedad particular ubicada en el límite de las llamas, pero felizmente no llegó a mayores.A las 20:20 el móvil de Bomberos Zapadores informó que el incendio estaba controlado, que ingresaban a pie a la parte que aún quedaba por sofocar ya que no había ningún ingreso para la autobomba. Y también llegaron dos camiones cisternas municipales para reabastecer a los actuantes.Se hicieron presentes en el lugar del siniestro personal de Bomberos Zapadores, Agrupación Cuerpos, GUR, y Cuerpo Guardia de Infantería.Por su parte, Bomberos Voluntarios informaron haber actuado en otros focos ígneos, siempre en pastos naturales, en la jornada de la víspera.Uno de ellos en la intersección de calles Joaquín V. González y Arias; y el otro en bulevar Lehmann a la altura del 3200.