CRAR fue contundente

Por la primera fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral, el Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a Los Pampas de Rufino por 38 a 21. El partido fue muy parecido al jugado en el cierre de la fase previa, semana atrás. Los seis tries del equipo Verde fueron a través de José Williner -2-, Martin Zegaib -2-, Pablo Villar y Nicolás Gutiérrez. Además, Poli Villar capitalizó cuatro conversiones.

Durante el primer tiempo fue bastante complicado el desarrollo para la escuadra dirigida por Leo Crosetti y Cristian Martino, más allá que se fue ganancioso por 10 a 7. El fuerte viento fue otro obstáculo en ese período, y recién luego de los 20 minutos pudo elaborar algunas acciones con los forwards para que tengan espacio los tres cuartos y así llegar al try, primero con José Williner y luego por Pablo Villar.

En el complemento, Pampas lastimó de arranque y se puso otra vez al frente con un try llegando por el flanco izquierdo. Sin embargo, CRAR reaccionó rápido y los forwards empezaron a ganar el scrum con autoridad. Primero llegó Martin Zegaib para apoyar, luego en la mejor jugada del partido tras un rompimiento muy veloz de Nicolás Imvinkelried llegó la segunda conquista de Williner, y luego Zegaib y Gutiérrez ampliaron la brecha.

La formación rafaelina fue con Martín Zegaib, Nicolás Gutiérrez y Matías Rocchi; Juan P. Imvinkelried y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan Manuel Imvinkelried y Mariano Ferrero; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Nahuel Robledo, Nicolás Imvinkelried, José Williner, Guillermo Brown; Lautaro Trossero. Luego ingresaron Juan M. Barreiro, Guillermo Zbrun, Santiago Salari, Esteban Rebaudengo, Tomás Ibarra, Daniel Espíndola y Pedro Eguiazu.

Cabe mencionar que en Reserva ganó CRAR 35 a 19, mientras que en pre-reserva lo hizo la visita por 17 a 14.



RESULTADOS

Reclasificación: Rowing 67 – Cha Roga 12; CRAR 38 – Los Pampas 21; Provincial 41 – Logaritmo 27; La Salle 24 – Los Caranchos 25.

Posiciones: Rowing, CRAR y Provincial 5; Los Caranchos 4; Logaritmo y La Salle 1; Los Pampas y Cha Roga 0.

Próxima fecha: Cha Roga – Los Caranchos, Los Pampas – La Salle, Logaritmo – CRAR, Rowing – Provincial.