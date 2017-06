Ante Sarmiento, Atlético se despide de Primera y de su gente

Atlético de Rafaela jugará la próxima temporada en la B Nacional pero esta tarde buscará despedirse de Primera División y de su gente con una victoria. La ‘Crema’ estará recibiendo a Sarmiento de Junín, otro de los ya descendidos junto a Quilmes, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la trigésima y última fecha del torneo de la Independencia.Con la que se va, siete temporadas seguidas estuvo Atlético en la máxima categoría del fútbol argentino, sumado a su primera experiencia en 2003/2004 suma ocho torneos en Primera.Con muchos juveniles en cancha, y otros tantos en el banco, el conjunto comandado por Juan Manuel Llop, que hoy estará dirigiendo su último juego como DT de Atlético (luego pasará a Newell’s) buscará cerrar el ciclo con una alegría. En un estadio Monumental donde disputó 14 partidos y ganó cinco, misma cantidad de empates y sumó cuatro derrotas, por cierto muy dolorosas (1-2 vs Belgrano, 0-1 vs Defensa y Talleres, 0-2 vs Colón).Para este último juego ‘Chocho’ Llop no podrá contar con el arquero Lucas Hoyos, con el defensor Teodoro Paredes ni el mediocampista Emiliano Romero, todos suspendidos por límite de amonestaciones. Los que tampoco están a disposición del DT son Gastón Campi y Leandro Díaz (molestia en el hombro).Otro de los que no estará es el goleador Gabriel Gudiño, que si bien ya cumplió con la fecha de suspensión que recibió por la expulsión ante Quilmes, no estará para este último compromiso.¿El equipo? Ramiro Macagno en el arco; en el fondo la defensa de cuatro con Lucas Blondel por la derecha y Gianfranco Ferrero por izquierda, la dupla de centrales será con Oscar Carniello y el ‘Bocha’ Tomás Baroni; por delante de esta última línea estarán Santiago Paz y Facundo Soloa. El resto del mediocampo, ya con mayor poder ofensivo, se pararán por las bandas los Enzos, Copetti por derecha y Gaggi por izquierda; el conductor será Fernando Luna y como única referencia en el ataque estará Mauro Albertengo.En el banco de relevos estarán Matías Tagliamonte, Mathías Abero, Lautaro Navas, Angelo Martino, Diego Meza, Alfredo Pussetto y Marco Borgnino.El elenco conducido por Fernando “Teté” Quiróz llega de perder ante Patronato de Paraná en condición de local por 3 a 1 y jugando como visitante hace 8 que no puede ganar (6 derrotas y 2 empates). De sus 14 salidas de Junín sólo en dos ocasiones se volvió con los tres puntos (2 a 1 a Belgrano y 3 a 1 a Quilmes). Para el encuentro de hoy el DT le dará lugar a varios juveniles ya que algunos contratos ya han sido rescindidos. El que no podrá estar hoy es Renzo Spinacci, expulsado la fecha pasada y en su lugar estará Agustín Pascucci.Atlético y Sarmiento se enfrentaron en cinco oportunidades, cuatro en el Nacional B, de las cuales la ‘Crema’ ganó dos, empataron otras dos y los de Junín se llevaron una victoria. Precisamente ese único triunfo del ‘Verde’ fue en el Monumental, por 1 a 0 en la temporada 93/94. El único enfrentamiento en Primera, en 2015, fue con victoria para Atlético por 1 a 0 con gol de Ignacio Pussetto.