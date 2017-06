San Antonio recibirá al Midgets

Para darle continuidad al Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral", la categoría más popular del automovilismo deportivo regional volverá a competir hoy en la localidad de San Antonio.Se trata de la segunda visita consecutiva que realizará el Midgets del Litoral al circuito permanente "Atilio Carinelli (h)", enclavado en el predio del Club Atlético Belgrano, que organizará el programa mecánico a través de la subcomisión de deportes mecánicos.El trazado, luego de ser utilizado para llevar adelante la tercera fecha, volvió a habilitarse el fin de semana anterior, por lo que debieron realizarse algunos trabajos de mantenimiento en los últimos días.La categoría, que llevó a cabo sus dos primeras fechas en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, retornó tras una prolongada ausencia a San Antonio, el otro escenario en condiciones de recibir al Midgets del Litoral.En la citada oportunidad, el piloto rafaelino Nicolás Scándalo logró su primera victoria y con ese resultado se trepó a la segunda posición en el campeonato, escoltando al sunchalense Martín Mansilla, que todavía no ganó en 2017.Los otros vencedores en la actual temporada fueron Cristian Molardo y Matías Franco, en las mencionadas competencias desarrolladas en Vila, que fueron organizadas y fiscalizadas por la Asociación Midgets del Litoral.La prueba que se anuncia para esta jornada tendrá características especiales, de acuerdo con el reglamento particular, toda vez que tras dejarse de lado las clasificaciones, las grillas de las series se ordenarán por sorteo.Ese sistema se aplica con una modalidad que apunta a mejorar el espectáculo y por lo tanto, aquellos pilotos que hayan participado en la anterior final, están obligados a largar desde la segunda fila en sus respectivas baterías.El cronograma para hoy es el siguiente:inscripciones;inicio de entrenamientos;vuelta de presentaciónseries, semifinales, prefinales y final.La entrada general tendrá un costo depara los caballeros y depara las damas, en tanto que no pagarán los menores de 12 años.Martín Mansilla encabeza las posiciones con 143 puntos; Nicolás Scándalo lo escolta con 134; Matías Franco 120; Cristian Dalmazzo 113; Agustín Bonomo 108; Cristian Molardo 107; Luciano Correnti 104; José Luis Costamagna 102; Hernán Calvi 81; Néstor Bosio 80; Cristian Perusia 79; Ezequiel García 76; Ezequiel Valentini, Walter Zenklusen y Diego Anthonioz 72; Henry Merke 70; Leandro Giraudo 66; Gonzalo Zbrun 64; Rodrigo Peretto y Alexis Valsagna 60; Mariano Bacci 58; Jorge Walker 54; Martín Ferrero y Matías Schanz 48; José Kunz 46; Rodrigo Bertholt, José Collino y Maximiliano Battaglino 45; Diego Haspert 42 y Arturo Funes 38.