Contigiani: "Vamos a defender a Santa Fe"

Luis Contigiani, primer candidato a diputado nacional por el Frente Progresista en las próximas elecciones, afirmó que "en caso de llegar al Congreso Nacional, vamos a defender a los santafesinos del centralismo porteño que representa (Mauricio) Macri. Eso es lo que nos diferencia de otras propuestas, cuyos candidatos se ofrecen ser voceros de lo que decida Buenos Aires para la provincia”.Ante la consulta sobre qué es lo que se elige en estos comicios de medio término, el candidato frentista analizó: “La gente debe tener en claro a quién le da su confianza para que la represente. Porque no podemos dejar esa tarea en manos de quienes no creen en la política, de quienes quieren seguir reduciendo los ingresos del Estado, de los que quieren que siga la timba financiera, o de quienes puedan representar en el Parlamento sus problemas cotidianos. Para eso, lo que hace falta son más políticas públicas en busca de la equidad, de revertir la pobreza estructural que tiene el país. Eso es lo que que estamos haciendo en Santa Fe, cuando defendemos a cada Pyme industrial, y es lo que nos comprometemos a llevar al Congreso”.El actual Ministro de la Producción de Santa Fe, cuya voz fue una de las más críticas hacia el gobierno de Cambiemos en el último año y medio, detalló: “Hay un modelo que apuesta por la timba financiera y los sectores más concentrados, que profundiza la caída de las Pymes industriales. En este contexto, de caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de aumento de las importaciones, decimos si se sigue así, van a sobrar millones de argentinos. Hoy, lo que tenemos que fijarnos como prioridad es cómo hacemos para revertir el desempleo y la pobreza estructural en el país. Es ahí adonde planteamos que no queda otro camino la industrialización, que la integración territorial, el federalismo, la defensa del mercado interno y un Estado fortalecido y presente. Es lo que venimos haciendo con la experiencia del Frente Progresista y es la voz que vamos a proponerle a los santafesinos llevar al Parlamento”.Respecto a la conformación de la lista, Contigiani indicó: “Es muy representativa. Contempla a todos los sectores que integran el Frente, los movimientos sociales, las políticas de género, la inclusión social. Están los socialistas, los demócrata progresistas y la mayoría de los radicales, que son los que defienden la causa de los desposeídos de Alem, no como aquellos dirigentes que a partir de su alineamiento con el gobierno nacional claudicaron las banderas históricas de la UCR.