Todas las premiadas, donde se lució empresa de Rafaela

La farmacéutica Eriochem, de la ciudad de Paraná, ganó el galardón de Oro de la primera edición de los Premios Pyme, una iniciativa que acaban de lanzar Banco Galicia y el diario Clarín para apuntalar al sector más significativo en la generación de empleo de la Argentina. Hubo ganadores en cuatro categorías, además de un quinto premio a la trayectoria y de la elección del premio principal.

Eriochem es una compañía farmacéutica que exporta sus productos a todo el mundo, desde su planta de 13.000 metros cuadrados, ubicada en la capital de Entre Ríos. Tiene además filiales en Uruguay, Brasil, Chile y en los EE. UU. Está encabezada por Antonio Bouzada, un abogado que hace 32 años decidió comenzar su propio emprendimiento en el rubro farmacéutico, que posteriormente se fusionó con una multinacional. Tras aquella experiencia, en el año 2000 Bouzada fundó Eriochem, donde hoy trabajan más de 300 personas, solo en Paraná. Además del Pyme de Oro, la empresa ganó en la categoría “Pyme de alto impacto global”.

En total, 324 empresas respondieron al lanzamiento de los Premios Pyme, que busca promover la mejora de las pequeñas y medianas empresas, dándoles mayor visibilidad desde el premio en sí, pero también buscando su mejora con el otorgamiento de un curso de capacitación en la Universidad de San Andrés y además, brindándoles horas de auditoría sin cargo por parte del estudio especializado San Martín, Suárez y Asociados.

La ceremonia“Las pymes son responsables del 70% del empleo privado formal de la Argentina y además representan al 98% de las empresas registradas en el país”, dijo Daniel Fernández Canedo, editor jefe del Económico de Clarín, durante la apertura de la ceremonia de premiación, que tuvo lugar en el edificio Galicia Plaza, en el barrio de Chacarita. “Es importante remarcar, en ese contexto, la cantidad de empresas que respondieron a esta convocatoria, nada menos que 324, lo cual es otra muestra del dinamismo de este sector”.

Por su parte Fabián Kon, gerente general de Banco Galicia, describió cómo se fue gestando la Comunidad Buenos Negocios del grupo. “En 2011 nos propusimos dar valor a las pymes como clientes y comenzamos las conversaciones. Y también comenzaron las sorpresas”, dijo Kon. “La primera fue que la pyme no busca en el banco que le cobres la tasa más baja. Mejor dicho, sí te lo piden (risas), pero lo que más te piden es capacitación. Esa fue nuestra primera sorpresa”, señaló. “A medida que avanzaban las conversaciones con nuestros clientes pyme descubríamos otras necesidades: querían que los ayudáramos a salir, a formar una red de contactos, a tener encuentros comerciales. Con todas esas necesidades fuimos armando la Comunidad Buenos Negocios, con ruedas de negocios para vincularlos entre sí”, agregó Kon. El directivo afirmó que los Premios Pyme tienen dos objetivos: capacitación y reconocimiento. “Esperamos que la Argentina crezca, tenga un desarrollo sustentable y que cambie de una vez su historia cíclica. Para ello, necesitamos a las pymes”, concluyó .

El primer galardón, fuera de competencia, fue el Premio Pyme a la Trayectoria 2017, para la empresa Cabrales. Lo recibieron Martín y Marcos Cabrales, nietos del fundador, Antonio Cabrales. “Querer ser mejor, superarse, es bueno. También la ambición es buena”, señaló Martín Cabrales tras recibir el premio.

Las cuatro categoría en las que compitieron las 324 empresas inscriptas fueron preseleccionadas por un jurado de la Universidad de San Andrés, hasta llegar a doce elegidas, tres por categoría. A lo largo de la jornada, un jurado de honor evaluó los doce casos para decidir el ganador de cada categoría. El jurado de honor estuvo integrado por Pablo Gutiérrez (vicepresidente de Grupo Financiero Galicia), Héctor Aranda (gerente general de AGEA Clarín), Mariano Mayer (secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación) y Daniel Novegil (CEO de Ternium Siderar). El jurado fue completado por Guibert Englebienne (presidente de Endeavor Argentina y co fundador de Globant), Pedro Tarak (titular de Sistema B Internacional) y Gabriel Aramouni (director de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés).

La primera categoría premiada fue “Pyme de Alto Impacto Global”, galardón que obtuvo Eriochem. Bouzada elogió especialmente al equipo de trabajo de su empresa. “Tener una planta farmacéutica es un tema principalmente de dinero”, dijo. “En cambio, haber obtenido las certificaciones de buenas prácticas por parte de todas las agencias de salud del mundo, incluidas las más difíciles, es un logro de la gente”.

La segunda categoría, “Pyme Familiar”, fue para Dimare S.A, la dueña de los bloquecitos Rasti. Fue también uno de los momentos más emotivos de la noche, ya que el fundador de la empresa, Antonio Dimare, le había pedido a uno de sus hijos, Daniel, que subiera él a recibir el premio. Pero el aplauso del público lo hizo cambiar de opinión: padre e hijo se fundieron en un abrazo al recibir la estatuilla. “Tenemos 100 empleados y llevamos años surfeando las crisis”, dijo Daniel Dimare. “Y una de las cosas más importantes que nos transmitieron a mí y a mis cuatro hermanos es que es importante ser valorados como empresarios, pero sobre todo, como personas”.



EMPRESA DE

RAFAELA

La tercera categoría, “Pyme de alto impacto social”, fue para Desarrollo de Equipos Industriales SA (DEISA), empresa de Rafaela (Santa Fe) que había comenzado como una metalúrgica y hoy diseña y fabrica equipos para el tratamiento de residuos urbanos. “Es un honor haber participado de esta edición de los Premios Pyme”, dijo su titular, Andrés Ferrero. “En este momento tenemos activos 160 proyectos en toda América Latina, que ayudan a tomar conciencia sobre la importancia del reciclado”.



EL RESTO

La cuarta y última categoría, “Pyme Innovadora”, la ganó Tecnovax, una empresa biofarmacéutica que desarrolla, produce y comercializa vacunas y productos biológicos para sanidad animal. “Cuando lo iniciamos, recién salíamos de la facultad: éramos mi hermano Nicolás, un amigo, Diego Latorre, y yo. Fuimos a visitar laboratorios para explicarles nuestro proyecto”, comentó su titular, Matías Grosman. “La respuesta que escuchábamos era que nos dedicáramos a otra cosa. Hoy esos laboratorios son nuestros competidores”.

Según relató, tras haberse hecho un lugar entre los productores de vacunas animales, en 2009 lograron desarrollar una vacuna específica para los salmones. “Es probable que no lo sepan, pero cada salmón que ustedes comen, ya sea de pescadería, o bien en algún sushi, está vacunado. Nosotros desarrollamos una vacuna que combate el denominado ‘piojo de mar’ que hoy tenemos registrada en Chile y en proceso de registración en Noruega”, contó Grosman. “Aquel proyecto nació cuando andábamos por los 23 años y hoy pisamos los 40. Es una buena historia”, señaló.Finalmente, llegó el Premio Pyme de Oro. Tras una histriónica pausa, el maestro de ceremonias Federico Seeber dijo el nombre de Erochiem y Bouzada. Pablo Gutiérrez, vicepresidente ejecutivo del Grupo Financiero Galicia, y Daniel Novegil, CEO de Ternium Siderar, fueron los encargados de entregarle la estatuilla. (Eco Clarín).