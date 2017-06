Combustibles suben 3% a partir de julio

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Los combustibles registrarían a partir del primero de julio un incremento cercano al 3%, estimaron dueños de estaciones de servicio, quienes además advirtieron sobre la necesidad de una recomposición de precios por la "suba en los costos".Estacioneros se reunieron la semana pasada con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para analizar la evolución de los costos, el valor del petróleo y el tipo de cambio, que son las variables a tener en cuenta para fijar el precio de las naftas y el gasoil. "Estamos expectantes, no sólo por la incertidumbre que se plantea en cuanto a precios sino también por la necesidad que tenemos de un reajuste" en las tarifas, sostuvo el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), Carlos Gold.En declaraciones a NA, el directivo admitió que el principal costo es el de los salarios, que subieron 20 por ciento según la paritaria acordada con el sector. Gold aseguró que entre los propietarios de estaciones de servicio están "esperanzados en una recomposición de precios" por la fuerte caída en el índice de rentabilidad.Tras las modificaciones en los precios que se sucedieron en enero y abril -en este último se verificaron ligeras bajas-, queda ahora determinar los nuevos cuadros que regirán desde el primer día de julio, en el cual también se evaluará el movimiento de los mercado y el nivel de consumo."En este momento resulta antipático tener que pedir un aumento, pero realmente necesitamos recomponer la rentabilidad de las estaciones", ratificó Gold. Dijo que en el nivel de consumo se mantuvo estable y que no se produjeron cierres masivos de establecimientos de expendio de combustibles.Por su parte, el secretario de la Cámara de Empresarios del Combustible de la Argentina, Raúl Castellano, estimó que el incremento no debería superar el 3%. "Lo que dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue que las variaciones no iban a superar el 3 por ciento, tanto para arriba o para abajo. Viendo los números, el incremento debería ser menor a ese 3 por ciento", proyectó, en declaraciones radiales. En abril, el precio del gasoil bajó 2,6% y el de las naftas 0,1%, en lo que fue la primera reducción desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno.