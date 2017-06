Tema abordado en INTA Rafaela

Organizada por el INTA y el INTI, con la colaboración del senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo, se desarrolló en la Experimental de Rafaela la tercera edición del encuentro, esta vez centrado en la gestión de envases de agroquímicos.Se trata de un tema sensible y urgente, según lo expresaron tanto disertantes como participantes. Un tema, además, en que los acuerdos cuestan, donde los conflictos son permanentes y las voces muchas y dispares. En el que el uso de las palabras con el que se lo nombra ya se advierte la posición que se asume: fitosanitarios, agroquímicos, agrotóxicos. Por eso, sobre todo, la apuesta a la generación de un espacio de escucha de argumentos técnicos que aporten a la construcción de algunos acuerdos mínimos para avanzar.“Intentar convertir el problema en una oportunidad”, sintetizó Carlos Callaci en la apertura, desde su lugar de coordinador del área de desarrollo rural de la Experimental y responsable de la nueva agencia de extensión rural Castellanos, ubicada en el mismo predio del INTA.El encuentro se organiza en el marco del Proyecto Territorial de la zona Mixta de Santa Fe, de la misma experimental y participan de su organización el INTI, por el tema de la convocatoria, y también el senador departamental Alcides Calvo.Jorge Villar, en su función de director del INTA Rafaela, se refirió, en la apertura, específicamente a este “nuevo” rol del INTA, asentado en la producción primaria pero en sintonía cada vez más profunda con los actores y problemáticas urbanas, que ya no pueden separarse y de la cual este tema es ejemplo contundente. “Necesitamos no sólo convocarlos sino recibir sus demandas hacia nosotros”, les dijo, invitándolos a estar en contacto permanente con la institución. De hecho, el tema de la tercera reunión surgió de las anteriores, que abordaron las consecuencias de la inundación y los conflictos en el periurbano.La convocatoria resulta auspiciosa cada vez, con presidentes comunales de más de 15 comunas de la región y funcionarios municipales, provinciales y nacionales vinculados a la temática en cada lugar.Conocer las leyes de aplicación de agroquímicos existentes, la vinculación de las buenas prácticas con las posibles soluciones, los marcos regulatorios sobre la disposición de envases son algunas de las cuestiones que se irían abordando en la mañana, previas a un debate que como bien dijo Mario Bogliani, del INTA Castelar, al inicio, “involucra nada menos que a nuestros cuerpos, y en el cuerpo sentimos el nivel de confrontación que está implicando”. A lo mismo haría referencia el senador Calvo luego de escucharlo: “No logramos ponernos de acuerdo en una ley de fitosanitarios ni de disposición final de los residuos. Mi lugar es de escuchar a los que saben del tema para aportar desde el legislativo. Creo, sin embargo, que más que leyes hacen falta buenos protocolos, que se apliquen y controlen previa y posteriormente”, dijo haciendo referencia a un ejemplo de EE.UU. donde claramente la aplicación de buenas prácticas agrícolas permite una buena convivencia urbano-rural.