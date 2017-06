Impulsan pacto jurídico sobre medio ambiente

FOTO AFP-LA NACION MACRON./ "Sobre la base de este anteproyecto, me comprometo no solamente a pronunciar un discurso (...) sino a actuar".

PARIS, 25 (AFP-NA). - Personalidades y expertos internacionales presentaron este sábado en París un pacto mundial sobre el medio ambiente, con el objetivo de reforzar el derecho internacional en la materia, una iniciativa que el presidente francés Emmanuel Macron prometió llevar ante la ONU en septiembre.El exministro francés Laurent Fabius, quien fuera presidente de la COP21, definió la iniciativa como "Less talk, more action" ("Menos palabras, más acciones"), uno de los lemas preferidos por el actor y exgobernador estadounidense Arnold Schwarzenegger, quien también participó en el encuentro.La COP21 fue la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en París en 2015, que dio nacimiento al acuerdo de París.Fabius participó en un seminario en la universidad de la Sorbona junto a cien personalidades, entre ellas el ex-secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y el ministro de Ecología francés, Nicolas Hulot.El objetivo es transformar en tratado internacional los grandes principios sobre la defensa del medio ambiente, como la idea de que el que contamina debe pagar o el principio de precaución."Sobre la base de este anteproyecto, me comprometo no solamente a pronunciar un discurso (...) sino a actuar", declaró Macron al cerrar la jornada de trabajos.El mandatario francés aseguró que lo planteará ante la Asamblea general de la ONU en "el próximo mes de septiembre".Los promotores de este texto aspiran a que los ciudadanos puedan demandar a sus respectivos Estados para que sea aplicado, a diferencia de todos los todos pactos internacionales sobre medio ambiente firmados hasta la fecha, que son puramente declarativos.