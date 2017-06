Libertad perdió en Sastre

El debut de Libertad en la Copa Santa Fe 2017 no fue de la mejor manera, ya que el Cañonero perdió por 3 a 1 en su visita a Atlético Sastre, en el partido de ida de la tercera fase.Yair Barreto adelantó al local, que fue muy superior a los Tigres, tanto en lo futbolístico como en lo físico, a los 22 minutos tras un desafortunado saque de arco de Salvagiot. En el complemento, la visita salió a buscar el empate, algo que pudo lograr antes del primer cuarto de hora gracias a un golazo de media distancia de Monserrat. Tras la igualdad, el local se hizo dueño de la pelota y las mejores chances, hasta que nuevamente Barreto, a dos del final, puso el 2 a 1. Y tras cartón, Cosatto estableció el definitivo 3 a 1. El próximo domingo, en el Plácito Tita, los Tigres tratarán de dar vuelta la serie para seguir con vida en el certamen.Cancha: Atlético Sastre. Arbitro: Oscar Santillán (Liga Cañadense).Bini; Almada, Vaschetto, Dellavia y Brussa; Zeitter (Blanc), Menza (González), Barreto y Casañas; Cabral (Portesio) y Cosatto. DT: Oscar Caloni.Salvagiot; Correa, Moino, Gorosito y Guibert; Monserrat (Tevez), Urquiza, Raminelli y Rolón (Campo); Sánchez y Pariani (Albarracín). DT. Gonzalo Bauducco.Primer tiempo: a los 21’ gol de Yair Barreto (AS).Segundo tiempo: a los 9’ gol de Monserrat (L), a los 43’ gol de Barreto (AS) y a los 46’ gol de Cosatto (AS).