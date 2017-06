Para el fiscal el caso no se agota con sólo tres bandas

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El fiscal de Lomas de Zamora que está a cargo de la causa por asociación ilícita y extorsión a los feriantes de "La Salada" dijo hoy que "hay más bandas y organizaciones que actúan en la zona", por lo que el expediente no se agota sólo en las tres bandas que están acusadas."Hicimos 21 indagatorias hasta el momento, esta causa no sólo investiga a "La Salada", sino que estamos ante una primera etapa. No son sólo estas tres bandas, hay más organizaciones que actúan en la zona y que imponen profundizar la investigación", dijo el fiscal Sebastián Scalera.Y sostuvo: "Este tipo de delitos responden a una lógica mafiosa, de crimen organizado para su permanencia. Subsisten en el tiempo y espacio con estas metodologías. Hay connivencia para perdurar".Este sábado y en declaraciones a la radio FM 103.1, el fiscal explicó que Jorge Castillo y los otros 21 detenidos están imputados por los delitos de "ocupación ilegal del espacio público, la instalación ilegal de los puestos y la explotación del puesto de manera ilegal, y también por extorsión a los que no podían pagar o robaban mercadería; y otras actividades delictivas".La detención de Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada" ocurrió este miércoles a la madrugada en su casa de la ciudad bonaerense de Luján, donde se resistió a los tiros e hirió a un policía.Entre los detenidos están el hermano de Castillo, Hugo, que es el dueño del paseo de compras Coty 3 que funciona dentro de la feria "Punta Mogotes"; Adrián Capazo Castillo, sobrino de Jorge y propietario del "Coty "4"; y Leandro Castillo, hijo del administrador del complejo.Además, hay dos policías bonaerenses, uno federal y un efectivo de Prefectura Naval, y este viernes por la tarde se entregó el abogado Alfredo Magistrati en los tribunales de Lomas de Zamora, luego de permanecer prófugo desde el miércoles, acusado en la misma causa.Jorge Castillo, pidió protección para él y su familia a raíz de amenazas que dijo haber recibido tras ser detenido acusado de liderar una supuesta asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros de la feria de la localidad de Ingeniero Budge."Te va a pasar algo, cuidá a tu familia. Cuidado que te pueden hacer una maldad", le habrían dicho al administrador de la feria La Salada.En tanto, este viernes por la tarde el abogado Alfredo Magistrati se entregó en los tribunales de Lomas de Zamora, luego de permanecer prófugo desde el miércoles en el marco de la causa en la que se investiga a tres bandas que operaban en la feria La Salada.Este jueves, el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, había comenzado a indagar a los 21 detenidos.