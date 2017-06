INTI festejó sus 20 años en Rafaela

El desembarco del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a Rafaela en 1997 fue el resultado de un esfuerzo institucional que ayer cumplió sus primeros 20 años desde que Diego Laorden, su primer director, abrió las puertas del Centro Multipropósito con un único colaborador, el por entonces becario, Mariano Cordero, quien hoy integra la estructura de profesionales.El Gobierno provincial, la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann" se asociaron para gestionar la apertura de una delegación del INTI "con el objetivo de contribuir al desarrollo tecnológico de la industria regional, promoviendo la innovación, la optimización de la calidad de los productos y procesos, permitiendo su adecuación a las exigencias del mercado local y su inserción en los mercados internacionales de alto nivel competitivo", según se destacó ayer durante el acto convocado para celebrar el vigésimo aniversario y que se realizó en el Complejo Cultural Viejo Mercado.El presidente del INTI, Javier Ibáñez, presidió este encuentro en el que se repasó en un breve video el recorrido del instituto en Rafaela que comenzó con 2 empleados y que actualmente cuenta con 51, lo que certifica el crecimiento y la consolidación que ha logrado a partir de una amplia oferta de servicios y vinculación con los sectores productivos de la ciudad y la región. A su lado se encontraban el gerente del organismo, Mariano Ortega, el director del INTI Rafaela, Omar Gasparotti y el secretario de Industria de la Provincia, Emiliano Pietropaolo.También hubo entrega de placas para Laorden y Cordero ante un fuerte aplausos de los empleados que participaron de esta celebración junto a invitados especiales, como el titular del INTA Regional Santa Fe, Osvaldo Fusari, del INTA Rafaela, Jorge Villar, del presidente de la Sociedad Rural, Pedro Rostagno y del titular del CCIRR, Andrés Ferrero. También se encontraban los concejales Evangelina Garrappa, Natalia Enrico y Hugo Menossi, mientras que dejó su silla vacía en la mesa de autoridades en representación del Municipio, Silvio Bonafede.Ibáñez, quien antes del acto encabezó un encuentro del Consejo Directivo del INTI Rafaela en el segundo piso del Viejo Mercado, no dudó en sostener que "es un día especial para toda nuestra familia" para luego elogiar el sistema institucional de esta ciudad. "Rafaela tiene grandes personas que han hecho la ciudad pujante, industrial, que mira para adelante, que se destaca. Y en la reunión del Consejo Directivo resaltaba el entramado público privado institucional que ha dejado una huella y han creado instituciones fuertes que han transformado la ciudad. El INTI es un resultado de esta conjunción del trabajo compartido de lo público y lo privado", sostuvo.Para Ibáñez "Rafaela es un ejemplo donde los actores privados, los empresarios, los distintos gobiernos que han pasado, que este tipo de instituciones son valiosas para mejorar la realidad y por es hoy festejamos 20 años de esos sueños, de ese esfuerzo, de esas primeras reuniones y de esa primera convicción de que las instituciones transforman". "Estos 20 años están asociados a los 60 años que cumple el INTI a nivel nacional ya que nación cuando el desarrollismo creyó que este país se debía transformar con la industria como motor que genera empleo y a través de este produce el bienestar y la realización de las personas", precisó.Ibáñez expresó que "nuestro renovado objetivo es fortalecer el compromiso para con el entramado productivo local y nacional, y lo queremos hacer de la mano de ustedes, que son los empresarios, los gobernantes locales y provinciales, y el personal del organismo que se esfuerzan todos los días, yendo a las empresas, haciendo ensayos, certificaciones"Por su parte, Gasparotti recordó que el centro del INTI Rafaela surgió en 1997 cuando la comercialización de productos exigía el aseguramiento de la calidad. Y que a partir del compromiso de las instituciones que conformaron el Comité Ejecutivo se logró el inicio de actividades el 19 de junio con Laorden y Cordero como equipo de trabajo. "Se incorporaron nuevos saberes, nuevos servicios y a partir de la demanda de las empresas se fue ampliando el personal. Se sumaron pasantes de la UTN. Después de ser 5, fuimos 7, allí ya estaba yo. Después 11, 22, 36 hasta llegar ahora con 51", afirmó sobre el crecimiento de la planta de personal que se dio en simultáneo con el fortalecimiento de la institución en el territorio."Cada desafío fue un estímulo para avanzar, para aprender y emprender, reflejado en una actitud de servicio asumido por cada persona del INTI Rafaela", subrayó Gasparotti, quien consideró que "ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos como la innovación, la generación y gestión del conocimiento, la aplicación de las tecnologías para una nueva industria que se avecina, ahí estamos nosotros, de becarios y pasantes a especialistas y expertos". Y concluyó con un aplaudido"felices 20 años".Por su parte, Pietropaolo también puso en valor la "interrelación que se genera entre lo público y lo privado tiene gran importancia para el desarrollo, es imposible pensar en una sociedad justa sin desarrollo económico, que genera inclusión, trabajo y es la mejor forma de equilibrar a las sociedades".En este escenario, sostuvo que "para alcanzar el desarrollo económico hay desafíos por lograr, hay que generar acuerdos, hay que implementarlos, hay que generar políticas activas que deben llegar cuando se necesitan". "Por el esfuerzo conjunto entre los gobiernos, las empresas y los institutos tecnológicos debemos lograr acuerdos que luego se manifiesten en políticas públicas", indicó.Después, Pietropaolo destacó la actualidad de la economía santafesina. "La realidad de Santa Fe es una causalidad de un montón de cosas. El año pasado se lograron inversiones privadas por 26 mil millones de pesos, el gobierno provincial triplicó la ejecución presupuestaria en obra pública, principalmente en redes viales, pusimos en funcionamiento el Plan Industrial Santafesino que consiste en 14 programas, entre ellos una línea de créditos con las tasas más competitivas del país. El Gobierno nacional impulsó la Ley Pyme. Las empresas están realizando niveles de inversión muy grandes. Gracias a todo esto, Santa Fe es la provincia que tuvo mejor performance ya que junto a Córdoba fueron las únicas provincias que no entraron en recesión. Esto permitió no caer en el nivel de empleo", sintetizó en defensa de las políticas del gobierno de Miguel Lifschitz. Y si bien destacó que "hay sectores superdinámicos" admitió que "otros están en problemas".Y para cerrar, Pietropaolo volvió a mirar a Rafaela porque "es una ciudad que tiene mucho para mostrar en la articulación público privada, es un buen modelo para extrapolarlo a otros lugares".