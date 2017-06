Pittinari y su análisis tras la derrota ante Tigre y del cierre que se viene

El desafío era terminar de la mejor manera el torneo de la Independencia, también una posibilidad de mostrarse para aquellos que no tuvieron chances de jugar a lo largo de la temporada.Lucas Pittinari fue uno de los primeros en hablar con la prensa tras el 0-1 ante Tigre y, como todo Atlético de Rafaela se fue ‘caliente’ con la actuación del árbitro Diego Abal.“Para nosotros no era un partido más, si bien no peleamos por nada este grupo ha mostrado todo el año muchísimo compromiso y cada vez que nos ponemos la camiseta tratamos de dar lo mejor y lamentablemente por un error arbitral nos volvemos con las manos vacías”, apuntó Pittinari.En relación al desarrollo del juego, el cordobés analizó: “Fue un partido parejo, no tan bien jugado por ninguno de los dos y donde la pelota fue más por el aire que por el suelo y en una jugada donde fue un centro, Luna claramente adelantado pudo anotar”.El volante de la ‘Crema’ también hizo referencia a estos últimos dos juegos (el que pasó y el que se viene este domingo), en donde ya no tienen posibilidades de nada. “Es difícil, pero siempre, todos los partidos tenemos objetivos nuevos. Había muchos chicos nuevos, que están sumando sus primeros minutos, sus primeros partidos y la responsabilidad nuestra, de los más grandes, era tratar de colaborar con ellos, que se sientan cómodos, de apoyarlos porque en el futuro inmediato ellos van a ser los protagonistas del nuevo Atlético. Tratar de acompañarlos, queríamos ganar para cerrar el año de muy buena manera y lamentablemente no pudimos”.En virtud a este ciclo que llega a su fin, Pittinari (25 años) comentó: “El grupo ha dado la vida, ha afrontado este desafío con muchísima humildad, muchísimo compromiso y mucha responsabilidad. Hicimos soñar a una ciudad entera con algo que a priori parecía imposible, nos duele mucho que no hayamos podido conseguir el resultado. Nos va a doler mucho que se termine este ciclo porque más allá que desde el día uno sabíamos que iba a ser difícil y peleábamos una situación complicada la hemos pasado muy bien entre nosotros, hemos armado un grupo de muy buena gente y eso me llena de orgullo, más allá de que el resultado final no haya sido el que queríamos”.Atlético estará recibiendo este domingo a Sarmiento otro, junto a Quilmes, de los ya descendidos. En el Monumental y ante su gente, reducto en el cual no pudo sumar los puntos que a todos les hubiese gustado, tratará de despedirse de la mejor manera. Con un triunfo.“No tenemos más que palabras de agradecimiento para nuestra gente. En la semana se hizo viral un video y que muestra a las claras lo que fue la temporada para nosotros. Tanto dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la gente nos han tratado con muchísimo cariño, hemos dado la vida por dejar a Atlético en Primera y no pudimos, va a ser un nuevo partido y se lo vamos a tener que agradecer y ojalá que sea con un triunfo”, apuntó Pittinari.Por último y en relación a su futuro, el mediocampista declaró: “Todavía no me puse a pensar en el futuro, fue un año agotador para todos y va a venir bien un descanso. Sé que la dirigencia tiene intenciones de que siga y no depende sólo de mí. Tengo que hablar con la gente de Belgrano que es la dueña de mi pase y en base a eso, más adelante, iré viendo qué hago”.SE DEFINE EL EQUIPOAtlético de Rafaela trabajará en la mañana de hoy por la mañana con vistas al cotejo de este domingo ante Sarmiento de Junín, encuentro correspondiente a la fecha 30 con arbitraje de Pedro Argañaraz.El DT Juan Manuel Llop, que dirigirá su último compromiso en la ‘Crema’, no podrá contar con el arquero Lucas Hoyos, el defensor Teodoro Paredes y el mediocampista Emiliano Romero, todos con límite de amonestaciones. Hoy se definirá si Gastón Campi y Fernando Luna llegan en condiciones físicas, ya que no viajaron a Tigre por diferentes molestias físicas; mientras que estaría para volver Gabriel Gudiño, quien ya cumplió con la fecha de suspensión.