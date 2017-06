Boasso formalizó su postulación a diputado

El concejal rosarino radical Jorge Boasso presentó ayer su precandidatura a diputado nacional por Santa Fe y lanzó la lista Fuerza para el Cambio, que competirá en la interna de Cambiemos contra la nómina que aprobó el presidente Mauricio Macri, encabezada por Albor Cantard.En conferencia de prensa, Boasso anunció que será secundado por Inés Larriera (de la ciudad de Santa Fe), el dirigente Roberto Marconi (Reconquista) y Paola Rasadore (representante de la UCR y electa concejala dos veces consecutivas en San Genaro).Por su parte, el titular de la Sociedad Rural de Rosario y referente de Casilda, Jorge Isern, ocupará el quinto lugar de la lista Fuerza para el Cambio."Esta lista se constituyó de abajo hacia arriba, con la mirada y la participación de todos los referentes", sostuvo Boasso. "Todos nacimos, vivimos y trabajamos en Santa Fe. Acá no hay candidatos que residen en la Capital Federal", advirtió el concejal, quien desafió el mandato del Presidente, que no quería una primaria en Santa Fe.El gobierno nacional y la UCR, que preside el intendente de Santa Fe, José Corral, ya respaldaron a la lista que encabeza el radical Albor Cantard, actual secretario de Políticas Universitarias. El exrector de la Universidad Nacional del Litoral está secundado en esa nómina por el actual diputado nacional del PRO Luciano Laspina y por Lucila Lehmann, referente de la Coalición Cívica."Queremos ser legisladores de cercanía. Queremos que la voz de nuestra provincia se escuche en el Congreso. No vamos a cambiar nuestros números de teléfonos, no vamos a sacarle el doble tilde azul a nuestros WhatsApps. Vivimos en las ciudades que nacimos, conocemos los problemas de nuestra gente, queremos trabajar, junto a ellos, para llevarle soluciones. No vinimos a prometer. Cada uno de nosotros habla por su historia y su trabajo, y eso el santafesino lo sabe y por eso en las próximas elecciones nos va a respaldar con su voto", enfatizó Boasso.