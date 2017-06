CRAR ante Pampas en el inicio de la Reclasificación

Este sábado, desde las 16, el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá a Pampas de Rufino por la primera fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral. El encuentro será arbitrado por Martín Jaime, mientras que desde las 14:15 jugarán en Reserva (Leonardo Del Río) y a las 12:45 en pre-reserva (Federico Burckwardt).El equipo Verde, que ganó los cinco partidos de la etapa inicial del certamen, tendrá como primer rival a quien venciera en su última presentación en nuestra ciudad, por 38 a 6. En la búsqueda de uno de los dos pasajes para acceder a primera división en 2018, se transitará un largo camino de 14 fechas, ya que en esta fase los ocho equipos (recordemos que se suman Rowing y Provincial por no haber clasificado en el nivel superior) jugarán todos contra todos a dos ruedas.Los demás encuentros serán: a las 16, Rowing de Paraná vs. Cha Roga de Santo Tomé, Víctor Rabuffetti; Provincial vs. Logaritmo de Rosario, Federico Recagno; y La Salle de Santa Fe vs. Los Caranchos de Rosario, Diego Raviculé.SORISIO EN ZONA CAMPEONATOEl dato saliente en esta fecha dentro de las designaciones de la segunda fecha de la Zona Campeonato, es que el rafaelino Andrés Sorisio tendrá a su cargo el arbitraje del partido entre Universitario de Santa Fe y su homónimo de Rosario. Asimismo, en Reserva estará Jorge González, en una buena noticia para el arbitraje de nuestra ciudad.JUVENILESEste sábado, en materia de rugby juvenil, CRAR reanudará su participación en el torneo Dos Orillas que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana. Por la sexta fecha, los chicos del Verde asumirán compromisos de riesgo ante Estudiantes, siempre candidato en las distintas categorías, en El Plumazo.Los partidos de las divisiones M15 y M16 comenzarán a las 11, con arbitrajes de Ernesto Zapata y Eva Guerra, respectivamente. Las categorías M17 y M19 jugarán desde las 12:30 con arbitraje de Gabriel Viva y Mario Romero. Cabe mencionar que en M19 Estudiantes lidera con 15 puntos y CRAR es segundo con 14.