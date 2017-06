Obras en Santa Fe

Durante los meses de enero, febrero y marzo el gobierno de la provincia de Santa Fe aumentó 164 por ciento lo destinado para la realización de obras públicas, lo cual tuvo un importante impacto en el empleo del sector, es decir, la construcción. Lo cual fue destacado por el propio gobernador Miguel Lifschitz, quien frente a este panorama del primer trimestre del año sostuvo que mientras en Santa Fe creció la actividad en otras provincias se prolongó la recesión.Esta expansión de la obra pública fue comparada con igual lapso de 2016, quedando en evidencia el importante traslado que tuvo hacia todo el conjunto de la economía, y en especial, en la generación de trabajo, todo eso dentro de un escenario con las complicaciones conocidas.Continuando con las expresiones de Lifschitz en tal sentido, el mandatario sostuvo que "la obra pública es una extraordinaria herramienta de movilización de la actividad económica y generación de empleo genuino, no es casual que durante 2016 y lo que va de 2017, la provincia de Santa Fe haya corrido a contramano del resto de la Argentina, cuando en otras provincias hubo recesión, acá hubo crecimiento, y cuando en el país hubo caída del empleo, acá hubo mantenimiento del empleo registrado".Lo aún más importante que lo descripto, es que el Gobernador y frente a este escenario, asumió el compromiso de seguir avanzando y profundizando en estas estrategias, para lo cual se buscarán nuevas alternativas de financiamiento, además de la asignación de una parte importante del presupuesto. Entre esas obras a futuro, para las que se busca la financiación correspondiente, está incluida la correspondiente a la segunda etapa del acueducto que tiene punto de origen en Desvío Arijón y que en su primer tramo llegó hasta Santo Tomé, debiendo desde allí extenderse hasta Rafaela. Lo cual será, como los rafaelinos saben pues vienen padeciendo la falta de agua desde hace muchos veranos, la solución integral y definitiva de un problema realmente grave que tiene nuestra ciudad y que dificulta un desarrollo más ordenado y constante.Además, entre esta financiación que está tratando de procurarse, aparece también la obra total para la traza del canal Vila-Cululú, que una vez concluida aliviará casi totalmente la perspectiva de futuras inundaciones en todo el sector este del departamento Castellanos, zona que viene siendo tan castigada en los últimos años, y con mayor intensidad en tiempo reciente, al punto que los efectos de la acumulación de agua aún están allí presentes.Un índice muy preciso sobre la situación es el correspondiente a la venta de cemento, que en la provincia de Santa Fe tuvo una suba de 25,8%, mientras que el promedio a nivel nacional fue de 16%, una diferencia realmente significativa, existiendo además otra comparación con las provincias que comparten la Región Centro, ya que en Córdoba aumentó 12,9% y en Entre Ríos 9,2%, quedando bien clara, y con el respaldo de las estadísticas, la ventaja sacada por Santa Fe.Pasando al empleo propiamente dicho, tanto en la obra pública en particular y la construcción en general, tenemos que en febrero hubo una suba de 11 puntos con relación a 2016, cabiendo decir que en ese mismo segundo mes del año el crecimiento promedio nacional fue de 3,1%, con Córdoba creciendo 2,6% y Buenos Aires 1%, índices estos que hacen aún más positivos los registrados en el territorio de la bota.Algunos datos adicionales confirman lo que se viene sosteniendo, por ejemplo que las ventas de las empresas santafesinas que asisten a la construcción han incrementado sus facturaciones del primer trimestre un 81%, mientras que la facturación para la obra pública se expandió 185%, lo cual arroja como resultados la la expansión de la obra financiada por el sector publico creció 62% y la obra privada 38%, conformando la suma de ambas un dato sumamente positivo.Sobre toda esta perspectiva el ministro provincial de Economía, Gonzalo Saglione, sostuvo que "la inversión en obra pública provincial, con una expansión que no sólo supera la propia performance provincial de los últimos años, sino que también cuando estos guarismos son cotejados con lo que acontece en otros distritos y en el país, nos dejan muy por encima de la media nacional".