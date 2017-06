Preocupación en el CCIP por la venta ilegal

El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de nuestra ciudad difundió un parte de prensa que reproducimos a continuación."Atento al difícil momento que padece toda la actividad productiva -en especial el comercio de nuestra ciudad- y sumado a los diversos planteos efectuados por nuestros asociados sobre el tema de referencia; el CCIP ha elevado esta problemática y el pedido de acciones correctivas a la Cámara Argentina de Comercio (entidad nacional que nos representa), la cual atendiendo a nuestro y otros reclamos de Centros Comerciales de ciudades importante del país, nos ha convocado a reunión en su sede en Buenos Aires (haciéndose cargo del costo de nuestro traslado) para que expongamos la problemática puntual de nuestra ciudad.A tal reunión, unos 200 representantes de los Centros Comerciales de las ciudades más importantes del país, fuimos recibidos por las siguientes autoridades en distintos paneles temáticos:Jorge Di Fiori (Presidente de CAC)Natalio Grinman (Secretario de CAC)Guillermo Dietrich (Ministro Transporte de la Nación)Fernando Blanco Muiño (Director Nacional Defensa Consumidor)Matías Wilson (Economista del CAC)Marcelo Sorgente (Diputado Nacional)Roberto Maragliano (Ministerio Público Fiscal Buenos Aires)Eduardo Bustamante (Subsecretario Desarrollo de Fronteras)"Por parte del CCIP-Sunchales hemos planteado los problemas que nos aquejan, advirtiendo que son similares en todo el territorio de la Nación, con el agravante de que en algunas regiones (en especial las zonas fronterizas) llevará un buen tiempo y buenas acciones para corregir y/o erradicar este flagelo."Tomaron nota de nuestros reclamos en forma particular y a continuación, las autoridades expusieron lo que seguidamente se sintetiza:"El problema de la venta ilegal, piratería, juicios laborales, etc., además de ser un grave problema económico -que ha llevado a la quiebra a varias empresas y comercios pequeños- se ha transformado en un serio problema social que afecta en menor o mayor medida a todos los ciudadanos que desean vivir dentro del marco de la legalidad."El área de Defensa al Consumidor está poniendo mucho énfasis en establecer políticas de seguridad en los productos. El comercio es uno de los sectores que más empleo genera, lo que sin duda mueve todo el sector productivo. El que vende ilegalmente compra la mercadería a igual valor que un comerciante correctamente establecido, pero puede venderlo al consumidor un 25% más barato (con el mismo nivel de rentabilidad que un comercio legalmente establecido), ya que no paga costos laborales, ingresos brutos, impuesto al cheque, y además si evita el IVA la diferencia puede llegar hasta un 50%. Esta actividad atenta contra la sana competencia y transparente de mercado, incidiendo negativamente en el resto de las actividades legales (desincentiva la inversión, la innovación y creación, el empleo en blanco, y lo más agravante el trabajo esclavo, traficante de drogas, robo de mercadería, etc.)."Es difícil erradicar en forma inmediata la venta ilegal, y una de las prioridades es cubrir las fronteras (representan el 20% por el este, el 35% por la cordillera u oeste y el 45% del norte)."Hay cuestiones secundarias que merecen corrección, y que hoy por hoy también contribuyen al desarrollo de la venta ilegal, que son las siguientes:"Altas cargas impositivas, la inflación e individualismo, favorece la Venta Ilegal."El consumidor opta por un producto de Venta Ilegal porque supone que es más barato."Para corregir estos flagelos llevará su tiempo, y en gran parte se corrige con la"Cobrar al consumidor lo que no corresponde también es Venta Ilegal.Desde hace tiempo la venta ilegal viene perjudicando en gran medida al país, y en los últimos tiempos se ha agravado porque cada vez se hace mas notorio su accionarDesde el Estado se están ejerciendo pláticas de corrección y/o erradicación de este flagelo, pero llevara un tiempo para observar resultados satisfactorios.Es un tema muy complejo y abarcativo, que para corrregirlo, además de las acciones del estado, merece una interacción entre todos los ciudadanos que desean combatir la venta ilegal y todos los males que colateralmente produce, porque es un problema multisectorial que necesita las mejores acciones de toda la sociedad en su conjunto”."Al final, agradecieron nuestro constructivo aporte y compromiso; y a la vez quedaron comprometidos en maximizar las acciones necesarias, informando periódicamente sobre los avances e inconvenientes que se vayan produciendo a la CAC, para que esta haga partícipe a todos los centros comerciales asociados, y que a la vez estos informen a sus comercios asociados".