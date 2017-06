López y el anuncio sobre el acueducto

"Recibimos el anuncio con alegría, aunque también con cierto escepticismo”, dijo el jefe de gabinete municipal Eduardo López sobre el anuncio realizado por el gobernador Miguel Lifschitz sobre la licitación de la segunda etapa del acueducto y el crédito otorgado por el fondo de Abu Dabi.López recordó que “esta es una modalidad que se repite en cada campaña electoral, los representantes del gobierno provincial, como Natalia Enrico o Lisandro Mársico, hacen anuncios con respecto a este tema, recorren obras que no existen y que el tiempo se encarga de desenmascarar, el socialismo siempre ha hecho aprovechamiento electoral de este tema", recordando lo sucedido en la campaña electoral del 2015, "el 1° de junio de ese año los concejales del socialismo y sus socios en la ciudad, Natalia Enrico, Germán Bottero y Lisandro Mársico, y el coordinador del Nodo Rafaela, Omar Martínez, "recorrieron la obra del ramal a Rafaela", que no era otra cosa que un montaje que fue tapado por los yuyos a los 15 días"Con respecto al nuevo anuncio, López aclaró que la noticia no lo sorprendió, "el mismo Gobernador había anticipado al Intendente en el mes de marzo, que el crédito estaba prácticamente aprobado", insistiendo en "que se terminen los anuncios, las tapas en los medios, las entrevistas, que comience la obra de una buena vez para que los rafaelinos podamos contar con un servicio esencial y para poder seguir creciendo como ciudad, ese día el logro será de todos los rafaelinos que nunca bajamos los brazos a la hora de reclamar por esta obra", concluyó en sus declaraciones.