El crecimiento de Blondel

Buenos reflejos ante un notable remate de Castro en el primer tiempo. En el gol pudo responder dos veces, pero un mal pique, tras un disparo en posición adelantada de Luna, terminó filtrándose por arriba.Algo complicado en el primer tiempo, en el complemento ganó confianza.Le cuesta cuando le giran y corren. Pero supo zafar varias situaciones complicadas.Comenzó errático y rápidamente fue amonestado. Después le tomó el pulso a Luna y pudo ganar en casi todos los mano a mano.Rápido para meterse en la línea de 4 o para salir a presionar al volante. Ayer le agregó salida con panorama, algo a lo que hasta aquí no se había animado.Después de unos primeros minutos de duda se acomodó y le dio al equipo el orden acostumbrado. El trajín de siempre y el pase preciso.Al igual que Pittinari, luego de un comienzo confuso volvió a su nivel acostumbrado.Tuvo intenciones y mostró su potencia. Lo malo fue en los metros finales, donde no pudo darle final correcto a las jugadas.Con intenciones de juego, pero sin precisión. Por momentos parece estar pensando más en la continuidad de la acción que en el control inicial.Intentó convertirse en manija, eso fue importante más allá de no encontrar el rodaje necesario. Llop no le dio muchas chances y lo retiró en el complemento.No resolvió absolutamente ninguna jugada de manera positiva. No pivoteó, no aguantó y en varias oportunidades intentó la personal en lugar de habilitar a los compañeros. Erró otro gol imposible y transita (obviamente) sus últimos minutos en el club.Entró poco en juego. Buscó, picó, se mostró, pero no consiguió demasiado.Ingresó con ganas y desprovisto de temores. Sirvió simplemente para un bautismo de fuego.Sin calificación, poco tiempo en el terreno de juego.