Pensiones por discapacidad: hay 51 que aún no se cobran

En la mañana de ayer, los concejales recibieron la visita del secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto, quien brindó la información que maneja el Municipio sobre las pensiones no contributivas a personas con discapacidad que el Gobierno Nacional dio de baja. También participaron Miriam Beltramo, Alicia Colombo y Eliana Negro, de la Coordinación de Servicios al Discapacitado del Municipio.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el funcionario local indicó que los datos que tienen surgen a partir de los reclamos que fueron a realizar las personas que sufrieron esta medida a la cartera que maneja."Los números que manejábamos eran 43 pensiones hasta la semana pasada", indicó. Más tarde, en el Concejo, la información se actualizó y se elevó a 51. "Lo complicado es poder armar la información, porque la gente se enteró de que se le había dado de baja, cuando fue a cobrar y se dio cuenta que no tenía depositado el dinero. Muchos no sabían dónde recurrir. Fueron al ANSeS y le dijeron que no tenían injerencia. Entonces, vinieron a Desarrollo Social, porque nuestra gente era la que había iniciado los trámites en su momento", dijo."Los primeros casos, se dieron en febrero. Eran algunos. Después se dio mayor cantidad de casos. Por eso, nos comunicamos con la oficina regional de Santa Fe. Ellos estaban en la misma situación que nosotros: nunca hubo una información oficial que indicara que se estaban revisando las pensiones", comentó y agregó: "a partir de la necesidad de conseguir información, encontramos con la gente de Santa Fe una forma de entrar para poder ver cuál era la situación de cada persona en la Comisión Nacional de Pensiones. Y ahí empezamos a enterarnos que había trámites en revisión"."Hicimos los pedidos de reinclusión. La mayoría eran por certificados de discapacidad laboral. Por eso, volvimos a reclamar los mismos y los enviamos a Buenos Aires para que se revean los casos. De los casos que se presentaron hasta ahora, no tenemos respuesta de la reinclusión de ninguno", sentenció Rossetto."Si hay algún caso más, no lo sabemos, porque no hay forma de acceder a la información del padrón de discapacidad. No tuvimos respuesta. La Ministra (de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley) dijo que se iban a recuperar las pensiones, pero hasta el momento no hay depósito en las cuentas de esta gente. Nosotros le pedimos que nos avisen, para saber que se le dio el alta. Lo problemático es que no podemos manejar información: no sabemos cuántos hay, ni el motivo, ni el procedimiento a realizar. Estamos trabajando por 'acierto y error', lo cual es tremendo, porque estamos trabajando con la necesidad de la gente y de su obra social", completó."Esta gente cobra 4.500 pesos y, en muchos casos, es la principal fuente de ingresos. Nosotros tratamos de ayudar en materia alimenticia, pero más allá de esto, no hay forma de solucionar la falta de dinero y el corte de la obra social, que es algo que preocupa y mucho, porque la gente se queda sin Incluir Salud, que es la obra social de las pensiones graciables y hay tratamientos que no pueden continuar", indicó.También manifestó -al igual que el comunicado que se dio desde la Comisión de Discapacidad de Rafaela- que hay que hacer las revisiones que corresponden, que hay que dar los números reales (no se dieron de baja tantas como se dicen) y rever la forma en que se realizó esto. "Primero chequeemos la situación y luego demos la baja. No al revés", completó.Durante la reunión, Ana Carina Visintini dio a entender que esta situación se daba para evitar casos de corrupción. Los profesionales que trabajaron en la elaboración de los expedientes se sintieron ofendidos, porque se dejaba entrever que ellos habían fallado.