"Mujer Maravilla" en el Cine Belgrano

El Cine Teatro Belgrano presenta a partir de esta noche a las 21:15 la película "Mujer Maravilla", que representa al universo femenino en el poder y en un mundo esencialmente masculino como es el de los superhéroes, con la mirada y la sensibilidad que aportan su directora Patty Jenkins y su protagonista Gal Gadot, para contar los orígenes de este mítico personaje de historietas creado en 1941.Antes de ser Wonder Woman, Diana era una princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Vivía en una apartada isla paradisíaca, cuando un piloto americano se estrella en sus orillas y le advierte de un conflicto masivo que sacude el mundo exterior. Entonces abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una guerra para acabar con todas las guerras, Diana descubrirá el alcance de su poder y su verdadero destino.Si bien es parte del tridente de superhéroes de DC– junto a Batman y Superman–, la Mujer Maravilla era el único personaje que no tenía su propio largometraje. Con esta cuarta película del universo fílmico de DC Comics, la superheroína que lucha por la paz y la unión de los hombres, servirá de nexo para reunir a todos los superhéroes en “La Liga de la Justicia”, próximo estreno de la franquicia.Mujer Maravilla se proyectará desde hoy y hasta el martes a partir de las 21:15 en 3D y subtitulada (es apta para mayores de 13 años y la entrada general es de $ 75).PARA DISFRUTAR EN FAMILIAPor otra parte, el Cine Belgrano propone para este fin de semana una comedia familiar "Un jefe en Pañales", que trata el impacto que provoca la llegada de un nuevo bebé a la familia, contada desde la perspectiva de Tim, un chico de siete años con una imaginación desenfrenada.El jefe en pañales más inusual llega a casa de Tim en taxi, portando un traje, cargando un portafolio y hablando con la voz y el ingenio de Alec Baldwin. La rivalidad entre los dos hermanos la hacen a un lado con reticencia, cuando Tim descubre que el jefe en pañales es, de hecho, un espía en una misión secreta, y sólo él lo puede ayudar.Un Jefe en pañales se proyectará desde este viernes hasta el martes a las 18, en 3D y doblada al español, con una entrada general de $ 75. Cabe aclarar que los menores de dos años, si bien no pagan entrada, podrán tener acceso a los anteojos 3D.CINE.AR SALACon la dirección de Federico Cueva y las actuaciones de Peter Lanzani, Eugenia Suárez, Gérard Depardieu, Santiago Segura, entre otros, se podrá ver en la sección del INCAA destinada a promover el cine nacional "Sólo se vive una vez".Es la historia de Leo, un estafador que deberá asumir otra personalidad para huir de los sanguinarios Duges, López y Harken.Esta película que combina comedia y acción se proyectará de viernes a martes a las 19:45 con una entrada general de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $ 20 (Apta para mayores de 13 años con reservas).