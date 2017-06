3 Años de prisión por amenazar con un arma

Un joven de 19 años identificado como Leonel Agustín León fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por amenazas que realizó con un arma de fuego en la ciudad de Frontera. El fiscal que investigó el caso fue Martín Castellano.La pena fue resuelta por la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Los delitos por los cuales fue condenado son amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma de fuego, ambos en concurso real.Las víctimas, cuyos intereses fueron atendidos por el fiscal Castellano, manifestaron su acuerdo con la sentencia dictada.El delito por el cual fue condenado León ocurrió el sábado 2 de julio del año pasado en Frontera.Entre las 11:00 y las 11:30 de la mañana, León llegó en una moto que era manejada por otro joven a inmediaciones de calle 12 de Agosto sin número.En el lugar había dos hermanos y un amigo de ambos. León se bajó de la moto y con un revólver apto para el disparo que tenía oculto entre su ropa, apuntó a dos de las tres personas que estaban dialogando en la vereda.Además, le exigió a uno de ellos que se pusiera de rodillas y le efectuó un disparo desde una distancia de dos metros aproximadamente, aunque no impactó en la víctima.A raíz del ruido, salió de una vivienda el padre de los hermanos que estaban siendo amenazados, quien intentó interceder. No obstante, el condenado también le apuntó, lo amenazó y le disparó tres veces, aunque no le causó lesiones, informó oficialmente la Oficina de Prensa y Difusión MPA.