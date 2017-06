Subcampeonato de Acosta

El pasado fin de semana se realizó en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, el Campeonato Argentino de Bochas Sub 23 en el cual uno de los equipos de nuestra provincia estuvo integrado por jugadores de la Asociación Regional Rafaelina, que militan en el Boching Club Susana, que habían ganado el Provincial. El equipo tuvo la dirección técnica de Atilio Hogrefe.En tal sentido, cabe destacar el subcampeonato alcanzado por Carlos Acosta en la modalidad Combinado, perdiendo la final ante el local Martin Aristain. En cuanto a los demás representantes, Joan Giordano jugó en individual y quedó eliminado en la zona clasificatoria, y de parejas jugaron Rolando Ledesma, Roberto Castillo y Carlos Acosta, que perdieron en repechaje en la fase de zonas.Cabe mencionar que también jugó un seleccionado de la Federación de Santa Fe, clasificando en tercer lugar en parejas. Lo integraron Eber Gatti y Sebastián Aira, de Asociación San Martin, y Jonas Caravario y Enzo Gómez, de la Suardense.ENCUENTRO DE ESCUELITASEl martes 20 de junio, conmemorando la fecha patria por el Día de la Bandera y las fiestas patronales de Lehmann, el Club Moreno tuvo su gran fiesta de las bochas con la participación de 140 chicos de 6 a 15 años, que le dieron vida al primer Encuentro de Escuelitas organizado por la institución.Asistieron las delegaciones de Escuelitas de Colonia Rosa, Rafaela, Ceres, Selva, Villa Trinidad, Porteña, Freyre, San Guillermo, además del grupo anfitrión. Como es tradicional, se jugó en las categorías Mosquitos, Sub 12 y Sub 15. Se entregaron trofeos a los 4 primeros de cada categoría y un presente a todos, acotando que la intención pasa porque jueguen en forma recreativa, e ir empezando a comprender lo que vendrá más adelante en la competencia.En sub 15 ganó el representativo de la Asociación Regional Rafaelina de Bochas (Julio Rivainera, Enzo Aguirre y Jorge Pesce como DT), mientras que en Sub 12 (Benjamín Bracaccini y Daniel Monzón, con J. Sosa como DT) y Mosquitos (Lara Sosa y Martín Oroño) lo hizo el local Moreno.