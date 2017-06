Votación dividida por un debate

La única votación dividida de la jornada de ayer se dio a partir de la declaración de Interés Municipal de un debate de precandidatos a concejales: fueron tres los ediles (Muriel, Garrappa y Bottero) que decidieron mandar el proyecto a comisión, mientras que los otros dos (Mársico y Visintini), querían tratarlo, tal cual como estaba previsto.Es que desde que se supo que el tema sería abordado en la sesión, muchas organizaciones de Derechos Humanos se habían manifestado en contra de la aprobación, dado que uno de los organizadores había hecho declaraciones en las redes sociales, en donde dejaba entrever su apoyo a la dictadura.El debate por el debate de Contender había empezado mucho antes de la sesión. De hecho, motivó que el ciclo de Cortos Aconcejados comenzara media hora más tarde, igual que la sesión.Germán Bottero justificó el pase a comisión diciendo que no estuvo presente durante el debate en la semana (volvió ayer de Italia, en representación del Concejo) y reconoció que "se han generado una cantidad importante de comentarios al respecto".También mencionó que "es importante apoyar un debate siempre" y que "se han mezclado algunas cuestiones". Sin embargo, indicó que queda tiempo para aprobarlo, porque el debate se realiza el 4 de agosto.Lisandro Mársico, compañero de bancada de Bottero, opinó todo lo contrario: que se debía tratar en esa sesión. Mencionó que el despacho tenía la firma de varios concejales y que "no veo el motivo para demorar esto". "Las cuestiones de interpretación no son motivo para bajar esto", completó.Natalia Enrico, desde la Presidencia, dejó en claro que estaba en contra del proyecto. "Una cosa es apoyar un debate y otra cosa es que en función de las solicitudes que han surgido, avancemos cuando una gran parte de organizaciones sociales, ciudadanos comprometidos con DDHH, nos piden que no. Fui autora para que el Municipio adhiera al Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nos dijeron que no era necesario una ordenanza. Los hechos nos dicen que sí lo era y nos dieron la razón", dijo la socialista, que se vio interrumpida por Mársico. "Una cosa es el debate y otra cosa es que uno de los que lo organice se haya expresado como lo hizo el 24 de marzo", dijo.Evidentemente, la polémica apenas comienza.