Se realizó la jura de la primera competencia de vacas a campo

Días atrás se realizó la recorrida por los 11 tambos, que realizan el Control Lechero oficial, que participan de la primera edición de la Jura de Vacas a Campo, una de las novedosas actividades de la Expo Rural “Rafaela y la Región 2017”. El Jurado Internacional Javier Cassineri evaluó 38 ejemplares que se dividen en 4 categorías, acompañado por un equipo de producción audiovisual que se encargó de filmar todas las instancias en que se valoró a los animales.Esta competencia que se realiza por primera vez en las provincias de Santa Fe y Córdoba cuenta con muy buenos antecedentes de las ya realizadas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, siempre promovidas por Asociación Criadores Holando Argentino (ACHA). Esta modalidad de concurso está diseñada para que los productores tamberos comerciales puedan mostrar y comparar sus vacas.Cassineri es jurado internacional, reconocido por su labor en el tema y además actual Presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba. Se recorrieron establecimientos de 6 localidades: Rafaela (Experimental del INTA, La Perla, Los Olivos y Santa Catalina), Bella Italia (Mi Rincón), Lehmann (Las Becerras), Egusquiza (Santa Catalina), Susana (El Confin), Ataliva (Agro Ataliva y El Galito) y Clucellas (El Romeo).Dialogamos con Javier Cassineri, quien nos contó sobre esta modalidad de jura que “es una iniciativa de ACHA, de las entidades, de control lechero, en la provincia de Buenos Aires hace algunos años que se viene realizando. Es para ofrecerle también al productor que no puede tomarse los desafíos que implica ir a una exposición, mostrar sus animales, sabiendo que en cada tambo hay grandes vacas que uno no llega a conocer. Darle la posibilidad de analizar sus animales, comentárselos y analizar con el productor y con el tambero. Además distinguirlos con una entrega de premios y una mención, que es muy importante para todos”.Sobre la actividad desarrollada en el marco de la Expo explicó que “hemos recorrido 11 tambos, un número muy importante para ser desde la Rural de Rafaela pioneros en este tipo de metodología de jura a campo. Un gran desafío porque es muy novedoso para la zona, como yo lo decía en la noche de lanzamiento. La primera tanto en la provincia de Santa Fe como de Córdoba. Creemos que ha salido muy bien, ya hemos hecho todo el recorrido, fue muy positivo”.Sobre el mecanismo Javier manifestó que “en esta oportunidad la Rural dejó afuera a las cabañas con puro de pedigree, es decir los que tienen la oportunidad de competir en pista, eso no se revisó. Fue para tambos comerciales que no asisten con animales en pista. Asistimos al establecimiento con una autoridad de control lechero, con un camarógrafo, en cada categoría de vacas la que iba ganando se iba filmando para editar un video y luego proclamar las grandes campeonas y demás de cada categoría. Durante la Expo se va a dar el veredicto y la devolución”.Respecto del nivel Cassineri se mostró “realmente sorprendido, gratamente. La zona de Rafaela nos tiene acostumbrados a ver grandes vacas. A algunos de los productores tenía la posibilidad de conocerlos. Sorprendido en todas las categorías, pero especialmente en las categorías de vacas jóvenes, con una buena línea, un buen camino siempre trabajando los productores. Quizás no una gran cantidad de animales más maduros, pero conocemos muy bien todo lo que ha pasado en esta zona por las inclemencias y avatares que sufrieron las vacas en un sistema semipastoril como tenemos aquí. Son las primeras que se fueron descartando. Pero las que estuvimos viendo también estuvieron muy correctas”.Finalmente remarcó la “predisposición” y “hospitalidad” de los productores. “El que lo pudo hacer y se anotó muy predispuesto. Esto no tuvo costos, solamente dedicar media hora, 40 minutos por establecimiento y la posibilidad de charlar sobre los animales. Creo que se puede ir agrandando este número de productores para visitar en los próximos años, cuando se conozca más todo esto”, manifestó el titular de la Rural de San Francisco.