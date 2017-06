Premio honorífico para Ricardo Darín

BARCELONA, 22 (AFP-NA). - El argentino Ricardo Darín recibirá en septiembre el premio honorífico del sexagésimo quinto festival internacional de cine de San Sebastián como uno de los "actores más prestigiosos de la cinematografía latinoamericana y mundial", informó este miércoles la organización del certamen.El carismático actor bonaerense de 60 años recogerá el galardón el 26 de septiembre en el mismo festival, donde presentará su última película "La cordillera", un drama político dirigido por el joven director argentino Santiago Mitre en el que interpreta a un presidente argentino.El premio Donostia "reconoce la trayectoria del intérprete argentino, que ha trabajado con cineastas como Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay o Santiago Mitre", señala la organización en un comunicado.El actor inició su carrera interpretativa en el teatro y la televisión, participando en series argentinas que le dieron fuerte popularidad en su país.Si bien desde la década de 1980 compaginó estas facetas con incursiones en la gran pantalla, no fue hasta el año 2000 cuando consiguió reconocimiento internacional gracias a su papel en "Nueve reinas", la ópera prima de Fabián Bielinsky.Desde entonces, su nombre aparece en títulos esenciales de la filmografía latinoamericana como "El hijo de la novia" y "El secreto de sus ojos" de Campanella, nominada y ganadora respectivamente del Oscar a la mejor película extranjera, o "Relatos salvajes" de Damián Szifron.También participó en numerosas películas españolas, como "El baile de la Victoria" de Fernando Trueba y "Truman" de Cesc Gay, por el que ganó la Concha de Plata al mejor actor y el Goya a mejor actor de la academia española.En su abanico de personajes figuran desde un estafador a un cura, pasando por un ingeniero experto en explosivos llevado por la ira, un enfermo terminal de cáncer, un padre de una hija intersexual o un hijo que busca casarse para hacer feliz a su madre con Alzheimer."Darín transparenta al personaje que encarna. Le sentimos, nos emociona, a través de algo que no vemos: el actor. Solo vemos su personaje. Por eso no nos cansamos de sus películas", señala el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón en el comunicado del festival.El bonaerense toma el relevo a la actriz estadounidense Sigourney Weaver y se suma a una ilustre lista de premiados como Glenn Close, Antonio Banderas, Woody Allen o Robert de Niro.