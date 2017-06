¿Hamilton piensa en el retiro?

En la revista oficial de la FIA, "Auto", Lewis Hamilton manifestó algunos conceptos y dio a entender sobre un posible retiro de la actividad, que podría incluso darse a fin de año... "Mi destino está en mis propias manos. Puedo decidir parar al final de este año. ¿Eso significa que mi legado es menos grande que el que sería si paro dentro de cinco años? ¿Quién puede decirlo?", indicó el tricampeón mundial. Si bien Hamilton explicó que el retiro es una posibilidad, también manifestó que, todo lo que encare, será con el mismo espíritu con el que maneja un Fórmula 1. "Buscaré la grandeza en lo que sea. Esa misión o esa mentalidad es la que va a crear mi legado", dijo. Y continuó: "No me gusta planearlo porque no sé lo que está a la vuelta de la esquina, no sé qué voy a hacer. Cuando sepa lo que voy a hacer, intentaré tomar el camino que siempre he tomado en mi carrera deportiva y en el resto de lo que he querido hacer en la vida, incluso mientras aún estoy corriendo. Siento que puedo conseguir grandes cosas".