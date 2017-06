Disertación "Para qué sirven las emociones"

Mañana, viernes 23 de junio, a las 20:30 Hs., en la Sala “M. Vecchioli” (Pueyrredón 262) de la Sociedad Italiana, tendrá lugar una disertación a cargo de la Dra. en Neurociencias María Marta Arnold, titulada “Para qué sirven las emociones”. A modo de entrada, se solicita la colaboración con un alimento no perecedero que luego será distribuido a distintas entidades de bien público de la ciudad. Vale recordar que esta, es la anteúltima actividad del cronograma de actividades por el Mes de la Italianidad."¿Para qué sirven las emociones?" Hemos escuchado muchas veces consejos como estos: “no mezcles la razón con los sentimientos, no seas tan emotivo, sé racional”. Lo cierto es que desde hace varias décadas las neurociencias vienen estudiando el estrecho vínculo entre las emociones y el aprendizaje, entre nuestras emociones y la toma de decisiones. Las emociones nos permiten prepararnos para reaccionar adecuadamente a los cambios permanentes en el entorno. Sin ellas no podríamos sobrevivir, ya que nos permiten descifrar si la situación que se nos presenta es una situación de peligro. Hoy se conocen los circuitos cerebrales implicados en el procesamiento de las emociones, las memorias, el razonamiento, la toma de decisiones y la cognición social. Sin esta permanente interrelación no podríamos descifrar cómo sienten o piensan nuestros congéneres, y en definitiva, no podríamos vivir en sociedad.María Marta Arnold es Psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un Doctorado en Neurociencias por la Universidad Miguel Hernandez, España. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, y ha realizado estancias en el Instituto Max Planck, en Alemania y en la University College London, en el Reino Unido. Tiene publicaciones internacionales y varias presentaciones en congresos internacionales como la Sociedad de Neurociencias en EE.UU.Actualmente María Marta dirige el Instituto de Neurociencias Rafaela, y además, es Profesor Titular en las cátedras de Neuropsicología, y en Biología y Neurofisiología del Comportamiento en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).Para cerrar el calendario del Mes de la Italianidad, se prevé una última actividad, que tendrá lugar el viernes 30 de junio, también a las 20:30 Hs. y en la Sala “M. Vecchioli” de Pueyrredón 262. Será otra disertación, en este caso a cargo de Lic. Florencia Eberhardt y Lic. Julieta Daniele titulada “Trastornos de ansiedad. Una mirada desde las neurociencias”. Entrada: Un alimento no perecedero.