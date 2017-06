Libertad adelanta ante Florida

En virtud de que este fin de semana debutará por la Copa Santa Fe, Libertad de Sunchales adelantará este jueves su compromiso en condición de local por la 13ª y última fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista frente a Florida de Clucellas. El partido se iniciará desde las 22 (20:30 las Reservas) y se disputará en el Plácido Tita. Ambos equipos han quedado lejos de la lucha por el título y solamente les queda por terminar el primer certamen doméstico lo mejor posible. En tanto, al quedar ayer eliminado Unión de Sunchales en el Federal A -ver aparte-, el resto de la última jornada se disputará el domingo, cía en que se definirá el campeonato, recordando que el único puntero es Ben Hur con 32 puntos y el Bicho verde es su escolta con 29.

De esta manera, el domingo se enfrentarán desde las 15:30, Ben Hur vs. 9 de Julio; Quilmes vs. Ferro; Humberto vs. Brown; La Hidráulica vs. Unión; Ramona vs. Atlético y Peñarol vs. Sportivo.

Posiciones: Ben Hur 32 puntos; Unión 29; 9 de Julio 22; Peñarol y Sportivo 20; Libertad 18; Quilmes 15; Florida 14; Brown 13; Atlético 11; Ferro 10; La Hidráulica 9; Humberto 8; Ramona 5.



COPA SANTA FE

Este miércoles, la Federación Santafesina de Fútbol confirmó los días en los que se jugarán los partidos de este fin de semana correspondientes a la Tercera Fase que se puso en marcha el fin de semana pasado. La diagramación es la siguiente:

Sábado: Libertad de Sunchales vs Atlético Sastre (13.30, televisado por el Canal 5 RTV) y Atlético San Jorge vs Unión de Bernardo de Irigoyen (15.00) -en la ida ganó el conjunto de San Jorge por 3 a 0-.

Domingo: Totoras Juniors vs Puerto San Martín. (15.00) -el partido de ida fue empate 1 a 1-; Belgrano de Santa Isabel vs Sportivo Rivadavia. (15.00) -el partido de ida fue victoria de Sportivo Rivadavia 2 a 0-; Tigre de Avellaneda vs Huracán de Villa Ocampo. (15.00) y Alianza Sports vs Unión Sociedad Italia. (15.00).