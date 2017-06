Las empresas de Castillo

Jorge Castillo, además de controlar el negocio del paseo de compras La Salada y ser accionista junto con otras 385 personas de la feria Punta Mogote, la mayor del lugar, tiene varias empresas de las cuales posee el 100 por ciento de las mismas.En ese sentido, posee Créditos La Salada SA, cuyo domicilio fiscal está en Puerto Madero, destinada a "operaciones financieras con recursos monetarios fuera del sistema bancario". Asimismo, su pareja Natalia Luengo es accionista en otras cinco empresas de Castillo: Mercado La Salada, Haras Don Manuel, C Cuatro Publicidad, CH4 Insumos y Servicios, y Parque Industrial Marcos Paz.Los rubros que maneja el denominado "Rey de La Salada" son varios, ya que además de la cría de equinos, también se dedica a la actividad publicitaria y editorial en la Argentina y en el extranjero, la construcción y reparación en redes de distribución de servicios públicos, y la creación de un polo industrial en el partido de Marcos Paz.Con C Cuatro Publicidad compró hace dos años la radio AM 1330, que desde entonces pasó a llamarse radio La Salada. También tenía Pinar Soñado, Cocalo y Arrendamiento Agropecuario, la primera de ellas se dedica a la cría de aves para la producción de carne y huevos, mientras que las otras, al cultivo de soja y algodón y la elaboración de leche y productos lácteos deshidratados.Los otros negocios en los que Castillo tiene participación son Punta Mogote SCA (servicios inmobiliarios), Paseo de Compras Alex y Paseo de Compras Vir (instalación, explotación y administración de ferias, galerías y paseos de compras), y Juegos del Este (explotación, equipamiento y operación de casinos y bingos). "Es cierto, las empresas son mías, pero algunas ya no están funcionando", se defendió Castillo el jueves en un programa de televisión.Asimismo aparecen Chancherías Pork-La Salada, Del productor al consumidor, El Cóndor, El Saladito, El Volcán, FarmaSalada, LS Group, La Salada, La Salada de Cuyo, La Salada de Cuyo-Santa Rosa, La Salada Libre, La Salada Publicidad, La Salada Salud, LS TV, LSTV 41, Megapolo La Salada, Mon Vieux, Precio Justo, Rocas Water, Santa Rosa, Tiendas de La Salada y Volcán.